हैदराबाद: तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) की नेता कल्वाकुंतला कविता ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में "हिजाब" को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को यह तय करने दें कि वे क्या पहनने में सहज महसूस करती हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने ट्वीट कर कहा, ''जिस तरह अपने माथे पर सिंदूर लगाना मेरी पसंद है, उसी तरह हिजाब पहनना मुस्कान की पसंद है."

TRS की नेता ने कहा कि महिलाओं को यह तय करने दें कि उन्हें क्या पहनना पसंद है और वह क्या पहनने में सहज महसूस करती हैं.'' TRS की नेता ने एक कविता भी लिखी और इसे अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ''हिजाब'' विवाद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है.

Such religious talks hinder opportunities for female students. Let’s keep politics out of schools & colleges. I’m a married woman, I put vermilion whenever I want, it’s a choice. As a society, we’ve no right to interfere in their personal choice: TRS MLC K Kavitha, on #HijabRow pic.twitter.com/TCPNV3R1Z9

