Kedarnath Dham Opening Date Register Online For Darshan And See Travel Route

कब खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट? दर्शन के लिए ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जानिए पहुंचने का तरीका

Kedarnath Dham darshan registration: केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे खुलेंगे. केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आइये जानते हैं रजिस्ट्रेशन करने का पूरा तरीका...

कब से खुल रहे केदारनाथ के कपाट? दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया जानें यहां

Kedarnath Yatra Registration 2026: उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अहम माना जाता है. हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए दुर्गम पहाड़ियों की यात्रा करते हैं. साल 2026 में यात्रा को लेकर रजिसट्रेशन शुरू हो रही है. इस साल 22 अप्रैल के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. लेकिन दर्शन के लिए यूजर्स को रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है. रजिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करना है.

कब खुल रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट?

साल 2026 में केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे. हर साल अक्षय तृतीया के पावन पर्व के आसपास ही कपाट खुलने की परंपरा है. कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी यात्रा की प्लानिंग और बुकिंग समय रहते पूरी कर लें.

ऐसे पूरी करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

उत्तराखंड टूरिज्म की साइट पर जाकर दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन आपको दर्शन करने में परेशानी होगी,

सबसे पहले उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (registrationandtouristcare.uk.gov.in) पर जाएं.

साइट के होमपेज पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर एक नया अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें.

फॉर्म के बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और यात्रा की तारीख की जानकारी दर्ज करें.

गंतव्य (Destination) की सूची में केदारनाथ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

वहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड या अन्य वैध आईडी अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और यात्रा पास मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड या व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं.

दिल्ली से केदारनाथ का ट्रैवल रूट गाइड

दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए लोगों को यातायात के कई साधन उपलब्ध होते हैं. आइये सबसे बेस्ट रूट के बारे में…

दिल्ली से केदारनाथ की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, जिसे आप बस, ट्रेन या निजी वाहन से तय कर सकते हैं.

दिल्ली से ऋषिकेश/हरिद्वार: सबसे पहले दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचें. इसके लिए वोल्वो बसें, ट्रेन (जैसे शताब्दी एक्सप्रेस) या अपनी कार सबसे अच्छा विकल्प है.

ऋषिकेश से सोनप्रयाग: ऋषिकेश से आगे का रास्ता केवल सड़क मार्ग से तय होता है. यहां से सोनप्रयाग तक जाने में करीब 7-9 घंटे लगते हैं.

सोनप्रयाग से गौरीकुंड: सोनप्रयाग से गौरीकुंड (5 किमी) तक जाने के लिए लोकल वाहन (शेयरिंग टैक्सी) उपलब्ध होते हैं.

गौरीकुंड से केदारनाथ (पैदल मार्ग): गौरीकुंड से मंदिर तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू होती है.

घोड़ा, पालकी और हेलीकॉप्टर

अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, तो गौरीकुंड से घोड़ा, खच्चर, पालकी या पिट्ठू की सुविधा ले सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग समय बचाना चाहते हैं, वे हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग कर सकते हैं. हेलीकॉप्टर सेवाएं फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी हेलीपैड से संचालित होती हैं. इसकी बुकिंग IRCTC की आधिकारिक हेलीकॉप्टर बुकिंग वेबसाइट से पहले ही कर लेनी चाहिए.

मेडिकल चेकअप और मौसम

केदारनाथ की ऊंचाई अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है. इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले अपना बेसिक मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं और शारीरिक रूप से फिट रहें. साथ ही, पहाड़ों का मौसम पल भर में बदल जाता है. बारिश या अचानक बर्फबारी के लिए गर्म कपड़े और रेनकोट हमेशा साथ रखें.