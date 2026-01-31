By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रील बनाने वालों के लिए बुरी खबर, केदारनाथ मंदिर में मोबाइल-फ्री दर्शन की तैयारी, यहां जानें नियम
Kedarnath Mobile Ban: केदारनाथ मंदिर में अब मोबाइल और कैमरे पर पूरी तरह से बैन लग सकता है. अगर कोई भक्त रील या फोटो खिंचवाते पकड़ा गया, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा. आइए जानते हैं पूरा नियम.
केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहां से करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास जुड़ा है. हर साल देश-विदेश से लाखों लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दर्शन के दौरान फोटो-वीडियो और रील बनाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए बद्री-केदार मंदिर समिति और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने एक सख्त फैसला लेने की तैयारी कर ली है.
रील बनाने से बिगड़ रही थी दर्शन व्यवस्था
प्रशासन के अनुसार, मंदिर परिसर में लगातार फोटो खींचने, वीडियो बनाने और रील शूट करने की घटनाएं सामने आ रही थीं. कई श्रद्धालु दर्शन से ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में व्यस्त दिखते थे, जिससे लाइन में लगे अन्य लोगों को परेशानी होती थी. कई बार भीड़ का दबाव बढ़ जाता था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता था. कुछ मामलों में धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाती थी. यही वजह है कि अब इस समस्या को हल्के में न लेते हुए पूरी तरह मोबाइल बैन लगाने का फैसला किया जा रहा है.
मंदिर समिति की सख्त रणनीति
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन का कहना है कि इस बार नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. बद्री-केदार मंदिर समिति के साथ मिलकर एक ठोस कार्ययोजना बनाई जा रही है, ताकि कोई भी श्रद्धालु मंदिर परिसर में मोबाइल का इस्तेमाल न कर सके. नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से दर्शन व्यवस्था बेहतर होगी और सभी श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बाबा के दर्शन कर सकेंगे.
मंदिर में प्रवेश से पहले जमा होगा फोन
नई व्यवस्था के तहत, मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने पड़ सकते हैं. इसके लिए सुरक्षित लॉकर या काउंटर की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है. पहले भी मोबाइल प्रतिबंध के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे. इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही मजबूत व्यवस्था लागू करने की योजना है, ताकि कोई भी नियमों की अनदेखी न कर सके और मंदिर परिसर में अनुशासन बना रहे.
आस्था के नाम पर हो रहा था दिखावा
बद्री-केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवान ने स्पष्ट कहा है कि केदारनाथ धाम आस्था का स्थान है, न कि रील या वीडियो शूट करने की जगह. समिति सर्वसम्मति से इस फैसले पर पहुंची है कि मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह सख्त कदम केदारनाथ धाम की पवित्रता, परंपरा और शांति को बनाए रखने में कितना सफल होता है. उम्मीद है कि इस फैसले से श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें