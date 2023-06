उत्तराखंड में भारी बारिश से एक बार फिर रुकी केदारनाथ यात्रा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Kedarnath Yatra Stopped: उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग (Rudraprayag) जिले में जारी भारी बारिश के बीच अप्रिय घटनाओं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केदारनाथ यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया है. रुद्रप्रयाग जिले प्रशासन के अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी.

रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने मीडिया एजेंसी ANI से कहा कि, बारिश को देखते हुए अगले आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोकने का निर्णय लिया गया है. वहीं जो श्रद्धालु यहां यात्रा और दर्शन के लिए पहुंच गए थे उन सबको सोनप्रयाग में रोका गया है. उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धालुओं को मौसम ठीक नहीं होने तक केदारनाथ यात्रा करने के लिए मना किया है. बता दें आज सुबह 10.30 बजे से सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा है. सुबह 8 बजे तक 5828 यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण उन्हें बीच में ही रोक दिया गया.