Kedarnath Yatra 2026: बारिश ने लगाया केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक, गुप्तकाशी और फाटा समेत इन जगहों पर रोके गए यात्री

Kedarnath Ka Mausam: केदारनाथ यात्रा पर लगातार बारिश का असर पड़ा है. सुरक्षा के लिए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है. यहां जानिए कैसा वहां का मौसम..

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Kedarnath Yatra 2026 (Image AI)

Kedarnath Weather Update: अगर आप केदारनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर जांच लें. उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी. फिलहाल किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचा जा रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे.

कई स्थानों पर रोके गए श्रद्धालु

लगातार बारिश के बीच प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं. यात्रा मार्ग पर मौजूद श्रद्धालुओं को गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, शेरसी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड जैसे सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है. वहीं, केदारनाथ धाम से लौट रहे यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से नीचे लाया जा रहा है. जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है. यात्रा मार्ग, पड़ाव स्थलों और मंदिर क्षेत्र में तैनात पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं और यात्रियों की मदद में जुटे हैं.

खराब मौसम के कारण बढ़ी चिंता

पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने से यात्रा मार्ग पर खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में खराब मौसम की संभावना जताई है. इसी वजह से प्रशासन ने पहले से सावधानी बरतते हुए यात्रा रोकने का फैसला किया है. अधिकारियों का मानना है कि बारिश के दौरान यात्रा जारी रखने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है. इसलिए हालात सामान्य होने तक इंतजार करना ही सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है.

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की खास अपील

हजारों श्रद्धालु फिलहाल यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है. यात्रियों को केवल सरकारी और आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान देने की सलाह दी गई है. साथ ही खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रुकने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मौसम में सुधार होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा.

इस साल रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु

इस बार केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के कारण प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए लगातार काम कर रहा है. मौसम की चुनौती के बावजूद सभी विभाग मिलकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखकर सभी फैसले लिए जा रहे हैं.