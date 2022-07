Kedarnath Yatra News: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अस्थाई तौर पर स्थगति होने के बाद अब उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है. रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बताया कि सोनप्रयाग में भारी बारिश के मद्देनज़र केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है. भारी बारिश को देखते हुए किसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.Also Read - ऐश्वर्या राय से लेकर सलमान खान तक, इन बॉलीवुड सुपस्टार्स को है अब साउथ का सहारा...जल्द होगा डेब्यू

Uttarakhand | Kedarnath Yatra has been stopped in the wake of heavy rains from Sonprayag onwards keeping in view the safety of the pilgrims amid fears of untoward incident: Rudraprayag district administration

