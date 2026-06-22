कांग्रेस कार्यक्रम में हंगामा! 'चुप रहो, बेकार लोग'- खड़गे का मंच से फूटा गुस्सा, 'DK-DK' नारे लगाने वालों को दी सख्त चेतावनी

बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान 'DK-DK' के नारे लगने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए. उन्होंने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए पार्टी अनुशासन का सख्त संदेश दिया.

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नारों से नाराज खड़गे ने कहा, चुप रहो, बेकार लोग. (IMAGE- IANS)

बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘DK-DK’ के नारे लगाए.

नारों से नाराज खड़गे ने कहा, “चुप रहो, बेकार लोग!”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी एक नेता की नहीं, पूरी पार्टी की है.

खड़गे ने अनुशासन तोड़ने वालों पर फुटेज देखकर कार्रवाई की चेतावनी दी.

कर्नाटक कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में नारों से बाधित कार्यक्रम पर खड़गे ने कार्यकर्ताओं को ‘बेकार लोग’ कहकर चुप कराया. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी किसी एक नेता से बड़ी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 जून 2026 को बेंगलुरु में बीके हरिप्रसाद के कर्नाटक कांग्रेस कमिटी (KPCC) अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को डांटा. कार्यकर्ता मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DKS) के समर्थन में ‘DK-DK’ नारे लगा रहे थे, जिससे कार्यक्रम बाधित हो रहा था. खड़गे ने उन्हें “बेकार लोग” (useless fellows) कहा और पार्टी अनुशासन की याद दिलाई. ndtv.com के मुताबिक यह घटना कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया से डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के हालिया बदलाव के बाद एकजुटता बनाए रखने की कोशिश के बीच हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार 21 जून 2026 को कर्नाटक कांग्रेस की नई राज्य इकाई के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में ‘DK-DK’ नारे लगाए, जिससे समारोह की कार्यवाही बाधित हुई. खड़गे इससे नाराज हो गए और कार्यकर्ताओं को चुप रहने का आदेश दिया. खड़गे ने कार्यकर्ताओं से कहा, “चुप रहो! बैठ जाओ. ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश तुम्हारे हाथों में आ गया हो. बेकार लोग!” उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का नहीं. शिवकुमार भी भीड़ को शांत करने की कोशिश करते दिखे और इशारा करके बैठने को कहा.

यह बैठक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं

खड़गे ने आगे कहा, “यह कांग्रेस पार्टी की बैठक है. यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है. अगर एक व्यक्ति एक नाम चिल्लाता रहे और दूसरा दूसरा नाम, तो क्या बाकी लोग यहां सिर्फ कचरा साफ करने आए हैं?” उन्होंने पार्टी को मजबूत और एकजुट करने के उद्देश्य पर जोर दिया.

फुटेज देखने के बाद मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा

अपने लंबे राजनीतिक करियर (58 वर्ष) का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी ही कार्यकर्ताओं की पहचान है. उन्होंने चेतावनी दी कि अनुशासन भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी. “जो कोई भी यहां चिल्ला रहा है, उसका फुटेज होगा. फुटेज देखने के बाद मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा,” उन्होंने कहा. यह घटना कर्नाटक कांग्रेस में हाल के उथल-पुथल के बीच हुई. मई 2026 में डीके शिवकुमार के खेमे के दबाव के बाद सिद्धारमैया ने 28 मई को इस्तीफा दे दिया. एक हफ्ते बाद डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को एकजुट रखना चाहती है.

सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच टकराव की वजह

2023 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे और शिवकुमार उपमुख्यमंत्री. दोनों के बीच टकराव रहा क्योंकि शिवकुमार भी CM पद चाहते थे. रोटेशनल फॉर्मूला की चर्चा थी, जिसमें ढाई साल बाद बदलाव होना था. नवंबर 2025 के आसपास शिवकुमार समर्थकों ने दबाव बढ़ाया. हाई कमान ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए बदलाव स्वीकार किया. यह शपथ समारोह नई लीडरशिप के तहत पार्टी संगठन को मजबूत करने का प्रयास था, लेकिन नारे ने आंतरिक गुटबाजी की झलक दिखाई. शिवकुमार ने बाद में पार्टी को प्राथमिकता देते हुए संदेश दिया. घटना ने उनके मजबूत ग्रासरूट समर्थन को दिखाया, लेकिन खड़गे ने स्पष्ट किया कि पार्टी ऊपर है. कांग्रेस नेता एकजुटता की अपील कर रहे हैं.