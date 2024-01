केजरीवाल का आरोप, BJP ने की AAP विधायकों को खरीदने की कोशिश; पढ़ें नेताओं के रिएक्शन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने BJP पर AAP विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है. केजरीवाल ने X पर अपनी बात रखते हुए कहा, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 MLAs को संपर्क कर कहा है – “कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ़्तार कर लेंगे. उसके बाद MLAs को तोड़ेंगे. 21 MLAs से बात हो गयी है, औरों से भी बात कर रहे हैं. उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे. आप भी आ जाओ. 25 करोड़ रुपये देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे.”

अरविंद केजरीवाल ने लिखा, उनका दावा है कि उन्होंने 21 MLAs से संपर्क किया. लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक़ उन्होंने अभी तक 7 MLAs को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया.

इन बातों का मतलब निकालते हुए केजरीवाल ने कहा, इसका मतलब है किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा. बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं. पिछले नौ सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए. लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली. भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया. हमारे सभी MLA भी मज़बूती से साथ हैं. इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे.

ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं. इनकी पैदा की गयी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं. दिल्ली की जनता “आप” से बेइंतहा प्यार करती है. इसलिए चुनावों में “आप” को हराना इनके बस की बात नहीं. एक फ़र्ज़ी शराब घोटाले के बहाने गिरफ़्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं.

केजरीवाल के आरोपों के बाद नेताओं के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं. बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल फिर से झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वह पिछले सात बार से कर रहे हैं. एक बार भी नहीं बता पाए कि उनसे संपर्क करने के लिए किस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था.” उनसे किसने संपर्क किया, और बैठक कहां हुई. वह सिर्फ बयान देते हैं और छिप जाते हैं. उनके साथी जेल में हैं, और वह बार-बार ईडी के समन से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ईडी के सवालों के जवाब नहीं हैं.”

#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal and Minister Atishi's statements, BJP leader Kapil Mishra says, "Arvind Kejriwal is again lying as he has done since the last seven times. Not once has been able to tell which phone number was used to contact them, who contacted them,…

— ANI (@ANI) January 27, 2024