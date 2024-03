अगर भगवान राम इस युग में होते तो BJP उनके घर भी ED भेज देती- दिल्ली विधानसभा में बोले CM केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 मार्च शनिवार को दिल्ली विधानसभा को संबोधित किया. विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘अगर श्री राम इस युग में होते, तो बीजेपी उनके घर पर ईडी और सीबीआई भेजती और उनके सिर पर बंदूक रखकर पूछती कि क्या वह हैं?’

केजरीवाल ने विभिन्न राज्यों में सरकारें गिरने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने धनबल के दम पर ऐसा करने के लिए मजबूर किया. मुख्यमंत्री ने भाजपा पर मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण को रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली के लोगों से प्यार करता हूं और दिल्ली के लोग भी मुझसे प्यार करते हैं. मैं उनकी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करता हूं. हमें समझना होगा कि दिल्ली के दुश्मन कौन हैं. हमें उन्हें यहां से स्थायी रूप से दूर करना है.”

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया की याद आ रही है. यह हमारी सरकार का 10वां बजट है. पिछले 9 बजट मनीष सिसौदिया ने पेश किए थे और मुझे उम्मीद है कि वह अगले वर्ष इसी विधानसभा में हमारी सरकार का 11वां बजट पेश करेंगे.”

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, “Today when we are having a discussion on the budget, I am remembering my younger brother Manish Sisodia. This is the 10th budget of our government. The last 9 budgets were presented by Manish Sisodia and I hope that he will present the… pic.twitter.com/YxsMjrfQOB

