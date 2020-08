Coronavirus News: दुनिया में कोरोना का कहर जारी है. दुनिया भर के 200 से ज्यादा देश कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे हैं और अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बन चुके हैं. इस बीच कोरोना के वैक्सीन (Covid Vaccine) को लेकर भी तमाम तरह के शोध जारी हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक भारत में इसकी वैक्सीन तैयार कर लेगा. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि कोरोना के इलाज के लिए ‘प्लाज्मा थेरेपी’ (Plasma Therapy) की घोषणा की. ट्रंप के इस बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आया है. Also Read - अरविंद केजरीवाल बोले- अर्थव्यवस्था न सुधारी तो कोरोना की बजाय भुखमरी से मर जाएंगे लोग

They used to say, back in the day – what America does today, India would do tomorrow.

Delhi has changed it. Now – what Delhi did yesterday, America does today.

Congratulations Delhiites for achieving this for our country. https://t.co/ub18gZm7kP

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 24, 2020