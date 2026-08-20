केन-बेतवा परियोजना पर क्यों मचा बवाल? विस्थापन, मुआवजे और पर्यावरण पर क्या कहते हैं आंकड़े

Ken Betwa Project Dispute: केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बुंदेलखंड में एक बार फिर विवाद तेज हो गया है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो और स्थानीय नेताओं के बयानों में विस्थापन, मुआवजे और पर्यावरण को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने आंकड़ों के आधार पर इन दावों को गलत और भ्रामक बता रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है.
परियोजना को लेकर एक दावा करीब 50 हजार लोगों के प्रभावित होने का है. प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, चारों परियोजनाओं से प्रभावित आबादी करीब 23 हजार है. मझगवां परियोजना से 1,450 परिवारों की 5,640 आबादी प्रभावित बताई गई है. रूंझ परियोजना में 730 परिवारों की 1,906 आबादी प्रभावित है. केन-बेतवा परियोजना में 5,039 परिवारों की 15,661 आबादी प्रभावित बताई गई है. वहीं नेगुवा लघु परियोजना में विस्थापन की संख्या शून्य बताई गई है.
प्रशासन के अनुसार, केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित 22 गांवों के 5,039 विस्थापित परिवारों के पात्र लोगों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज मंजूर किया गया है. इसमें हर परिवार को 12.50 लाख रुपये देने का प्रावधान है. कुल पैकेज की राशि 604.745 करोड़ रुपये बताई गई है. प्रशासन का दावा है कि इसमें से 96 प्रतिशत राशि पहले ही पात्र लोगों को दी जा चुकी है. इसके अलावा छतरपुर में पुनर्वास के लिए अलग-अलग गांवों में प्लॉट भी दिए जा रहे हैं.
विरोध से जुड़े कुछ दावों में कहा गया कि बारिश के मौसम में परिवारों को बिना सही व्यवस्था के घरों से हटाया गया. प्रशासन ने इस आरोप को गलत बताया है. उसके अनुसार, पन्ना जिले के आठ प्रभावित गांवों का पुनर्व्यवस्थापन बारिश शुरू होने से पहले ही पूरा किया जा चुका था. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल लोगों को जबरन हटाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. प्रभावित परिवारों ने विशेष एकमुश्त पुनर्वास पैकेज का विकल्प चुना है.
परियोजना के विरोध में पर्यावरण और पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. कुछ दावों में करीब 40 लाख पेड़ों और 100 से ज्यादा बाघों पर असर पड़ने की बात कही गई है. प्रशासन के अनुसार, परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली हुई है और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अलग प्लान तैयार किया गया है. वन विभाग की ओर से कैचमेंट एरिया और वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान पर भी काम किया जा रहा है.
परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और NGT में केस लंबित होने का भी दावा किया गया है. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल परियोजना से जुड़ा कोई मामला इन दोनों जगहों पर लंबित नहीं है. वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए. प्रशासन ने महिलाओं को रात में दौड़ाने और परेशान करने के आरोपों को गलत बताया. उसका कहना है कि निर्माण स्थल पर पथराव और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के बाद कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस बल लगाया गया था.
विवाद के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना जिले के लिए 202.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है. छतरपुर के कलेक्टर ने 11 अगस्त को प्रभावित 14 गांवों में दोबारा सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसका मकसद यह देखना है कि कोई पात्र व्यक्ति मुआवजे से छूट न जाए. पांच गांवों के 59 लोगों के लिए 7.37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मंजूर होने की बात कही गई है. 313 बालिग हितग्राहियों के पैकेज पर भी कार्रवाई चल रही है.
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