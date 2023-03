तीर्थयात्रियों को सबरीमाला ले जा रही बस गहरे गड्ढे में गिरी, 60 लोग घायल

केरल: तमिलनाडु से लगभग तीर्थयात्रियों को सबरीमाला ले जा रही बस केरल (Keral) के पठानमथिट्टा जिले (Pathanamthitta district) में आज मंगलवार को एक गहरे गड्ढे में गिर गई. इससे इस बस एक्सीडेंट में कई तीर्थयात्री घायल हो गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, 60 तीर्थयात्री घायल हो गए हैं.

#UPDATE | Kerala: 60 people are injured after a bus carrying Sabarimala pilgrims from Tamil Nadu fell into a deep pit in Pathanamthitta district: Local police — ANI (@ANI) March 28, 2023