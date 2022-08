वायनाड: केरल में हाल में महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के दो कर्मचारियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी।Also Read - सोनिया-राहुल नहीं तो फिर कौन होगा अध्यक्ष, लगाए जा रहे ये कयास, 21 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया

करीब दो महीने पहले स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं के हिंसक विरोध के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया गया था.

Kerala | 4 Congress workers incl MP Rahul Gandhi’s staff arrested for vandalizing a picture of Mahatma Gandhi in his Wayanand office: Kalpetta police

Congress had earlier alleged that it was SFI workers who vandalized the picture in Congress MP Rahul Gandhi’s office in Wayanad https://t.co/gN9R6GvkUs

