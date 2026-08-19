iPhone और बाइक के लिए खौफनाक साजिश! 13 साल की लड़की पर रिश्तेदार की हत्या की प्लानिंग का आरोप

केरल के अलप्पुझा में 67 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले ने पुलिस को चौंका दिया. जांच में एक 13 वर्षीय रिश्तेदार लड़की पर साजिश रचने का आरोप सामने आया. पुलिस के अनुसार, चोरी किए सोने से iPhone और बाइक खरीदने की योजना थी.

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केरल के अलप्पुझा में 67 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 13 वर्षीय रिश्तेदार लड़की पर साजिश रचने का आरोप लगा है.

पुलिस के अनुसार, चोरी किए गए सोने से iPhone और बाइक खरीदने की योजना बनाई गई थी.

हत्या के बाद आरोपी लड़के ने कथित तौर पर वीडियो कॉल कर लड़की को मृतक का शव दिखाया था.

पुलिस ने चोरी किया गया करीब 5.61 लाख रुपये मूल्य का सोना बरामद करने का दावा किया है.

Kerala Murder Case: केरल के अलप्पुझा में एक बुजुर्ग की हत्या की जांच ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. 67 साल के शिवनकुट्टी चेट्टियार अपने घर में अकेले थे, तभी आरोप है कि कुछ युवकों ने घर में घुसकर उन पर हमला किया. पुलिस के मुताबिक, उनके हाथ-पैर बांध दिए गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. घर से सोने के गहने गायब होने के बाद शुरुआत में मामला लूट के दौरान हत्या का लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो साजिश की परतें खुलने लगीं.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में मृतक की 13 साल की करीबी रिश्तेदार को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. बताया गया कि उसने अपने 17 साल के बॉयफ्रेंड और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए सोने से iPhone और बाइक खरीदने का प्लान था.

पूछताछ में क्या पता चला?

हत्या के बाद पुलिस ने परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की. इसी दौरान 13 साल की लड़की के बयानों में कथित तौर पर कई विरोधाभाष मिले. पुलिस ने जब उससे विस्तार से पूछताछ की तो उसके और लड़कों के बीच संपर्क और कथित योजना के बारे में जानकारी सामने आई.

लड़की ने पुलिस को ये भी बताया कि मृतक ने उसके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था और इसी वजह से उसके मन में नाराजगी थी. पुलिस इस आरोप की अलग से जांच कर रही है. हालांकि, अलप्पुझा के एसपी विष्णु प्रदीप के अनुसार, शुरुआती जांच में सोना हासिल करना हत्या की साजिश का मुख्. मकसद दिखाई देता है.

घर में घुसकर बुजुर्ग पर किया हमला

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय मृतक की पत्नी और बेटी घर पर नहीं थीं. आरोपी कथित तौर पर घर के पीछे वेंटिलेटर के पास बने एक संकरे रास्ते से अंदर पहुंचे. इसके बाद उनका बुजुर्ग से सामना हुआ और हाथापाई शुरू हो गई. आरोप है कि लड़कों ने उन्हें नीचे गिराया और हाथ-पैर बांध दिए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई है. घटना के बाद आरोपी कथित तौर पर घर में रखे सोने की तलाश करने लगे.

हत्या के बाद वीडियो कॉल पर दिखाई लाश

पुलिस के अनुसार, हत्या के तुरंत बाद 17 वर्षीय आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उसे मृतक का शव दिखाया. इसके बाद घर में गहनों की तलाश की गई. जांच में यह भी सामने आया कि लड़की ने कथित तौर पर लड़कों को घर में गहने रखे होने की जगह के बारे में जानकारी दी. पुलिस को शक है कि अपराध की तैयारी पहले से की गई थी. घटनास्थल पर मिर्च पाउडर बिखरा मिला, जिसे कथित तौर पर खोजी कुत्तों को गंध पकड़ने से रोकने और जांच में सुराग कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.