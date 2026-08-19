iPhone और बाइक के लिए खौफनाक साजिश! 13 साल की लड़की पर रिश्तेदार की हत्या की प्लानिंग का आरोप

Kerala Murder Case: केरल के अलप्पुझा में एक बुजुर्ग की हत्या की जांच ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. 67 साल के शिवनकुट्टी चेट्टियार अपने घर में अकेले थे, तभी आरोप है कि कुछ युवकों ने घर में घुसकर उन पर हमला किया. पुलिस के मुताबिक, उनके हाथ-पैर बांध दिए गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. घर से सोने के गहने गायब होने के बाद शुरुआत में मामला लूट के दौरान हत्या का लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो साजिश की परतें खुलने लगीं.
पुलिस के अनुसार, इस मामले में मृतक की 13 साल की करीबी रिश्तेदार को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. बताया गया कि उसने अपने 17 साल के बॉयफ्रेंड और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए सोने से iPhone और बाइक खरीदने का प्लान था.
हत्या के बाद पुलिस ने परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की. इसी दौरान 13 साल की लड़की के बयानों में कथित तौर पर कई विरोधाभाष मिले. पुलिस ने जब उससे विस्तार से पूछताछ की तो उसके और लड़कों के बीच संपर्क और कथित योजना के बारे में जानकारी सामने आई.
लड़की ने पुलिस को ये भी बताया कि मृतक ने उसके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था और इसी वजह से उसके मन में नाराजगी थी. पुलिस इस आरोप की अलग से जांच कर रही है. हालांकि, अलप्पुझा के एसपी विष्णु प्रदीप के अनुसार, शुरुआती जांच में सोना हासिल करना हत्या की साजिश का मुख्. मकसद दिखाई देता है.
पुलिस के मुताबिक, घटना के समय मृतक की पत्नी और बेटी घर पर नहीं थीं. आरोपी कथित तौर पर घर के पीछे वेंटिलेटर के पास बने एक संकरे रास्ते से अंदर पहुंचे. इसके बाद उनका बुजुर्ग से सामना हुआ और हाथापाई शुरू हो गई. आरोप है कि लड़कों ने उन्हें नीचे गिराया और हाथ-पैर बांध दिए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई है. घटना के बाद आरोपी कथित तौर पर घर में रखे सोने की तलाश करने लगे.
पुलिस के अनुसार, हत्या के तुरंत बाद 17 वर्षीय आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उसे मृतक का शव दिखाया. इसके बाद घर में गहनों की तलाश की गई. जांच में यह भी सामने आया कि लड़की ने कथित तौर पर लड़कों को घर में गहने रखे होने की जगह के बारे में जानकारी दी. पुलिस को शक है कि अपराध की तैयारी पहले से की गई थी. घटनास्थल पर मिर्च पाउडर बिखरा मिला, जिसे कथित तौर पर खोजी कुत्तों को गंध पकड़ने से रोकने और जांच में सुराग कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.
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