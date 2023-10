Kerala blasts: पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट, मृत महिला संदिग्ध, CM ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई

Kerala IED blasts: केरल के कोच्चि जिले के कलामासेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में आज रविवार को हुए धमाकों में एक महिला की मौत हुई है और 45 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 5 अन्य की हालत गंभीर है. राज्य के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बड़ा अपडेट दिया है. केरल के एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) एमआर अजित कुमार ने कहा है कि संदेह है कि मरने वाली महिला संदिग्ध है, उसकी मौत जलने से हुई है, अन्य लोग भी झुलसे हुए हैं. केंद्रीय एजेंसियों सहित सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं…”

यह घटना धार्मिक सभा के आखिरी दिन सुबह करीब 9 बजकर 38 मिनट पर हुई और उस समय वहां करीब 2,300 लोग मौजूद थे. कन्वेंशन सेंटर में आज रविवार को हुए धमाकों के बाद देश की राजधानी, दिल्ली, सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

#WATCH | On the blast at Zamra International Convention & Exhibition Centre, Kalamassery, Kerala ADGP (law and order) MR Ajith Kumar, says “There was an explosion in the function in which around 45 people were injured one person has died. The condition of another 5 persons is… pic.twitter.com/B2lODSkvG4

