तिरुवनंतपुरम: केरल में सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. सूत्रों ने बताया कि विजयन दोपहर के करीब राज भवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा. Also Read - West Bengal Result: बड़ी जीत के बाद सरकार गठन का दावा करने के लिए आज शाम राज्यपाल धनखड़ से मिलेंगी ममता बनर्जी

राजभवन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विजयन को नई सरकार के शपथ ग्रहण लेने तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया है. Also Read - West Bengal Assembly Elections Result: पश्चिम बंगाल की ये 7 सीटें, जहां BJP- TMC बीच रहा सबसे कड़ा मुकाबला

एलडीएफ ने इतिहास रचते हुए केरल में फिर से सत्ता में वापसी की और राज्य में वाम और कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे के बारी-बारी से सत्ता में आने के दशकों पुराने चलन को तोड़ दिया. एलडीएफ ने 140 सदस्यीय विधानसभा में 99 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी यूडीएफ ने 41 सीटें जीतीं. वहीं, भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई. Also Read - West Bengal Result: पार्टी बदलकर BJP में शामिल होने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों को मिली हार, देखें LIST

Kerala CM Pinarayi Vijayan submits his resignation to Governor Arif Mohammad Khan in Thiruvananthapuram

CPI (Marxist)’s executive will meet to take a decision regarding government formation today. pic.twitter.com/1quw0d2IPw

— ANI (@ANI) May 3, 2021