तिरुवनंतपुरम: इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के संदिग्ध 15 आतंकवादियों के नौकाओं पर सवार होकर से श्रीलंका से लक्षद्वीप के लिए रवाना होने की खुफिया रिपोर्ट के बाद केरल तट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. पुलिस विभाग में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार तटीय पुलिस थानों और तटीय जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, इस बारे में उसके पास खास सूचना है. इसके बाद तटरक्षक बलों को भी तैनात किया गया है. कोस्‍ट गार्ड के जवान समुद्री क्षेत्र में लगातार चौकस निगाहों से आतंकियों की संभावित गतिविधियों के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.

पुलिस के एक शीर्ष सूत्र ने कहा, इस तरह के अलर्ट आम हैं, लेकिन इस बार हमारे पास संख्या को लेकर खास सूचना है. ऐसी किसी भी संदिग्ध नौका के दिखने की स्थिति में हमने तटीय पुलिस थानों और जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने को कहा है.

