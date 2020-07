तिरुवनंतपुरम: केरल में शुक्रवार को कोविड-19 के 885 नए मामले सामने आए, जबकि 968 लोग ठीक हुए हैं. संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या का अधिक होना राज्य के लिए थोड़ी राहत की बात है. नए संक्रमितों में 24 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं. इसके अलावा संक्रमण के कारण चार लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या 54 तक पहुंच गई. Also Read - कोरोना से ठीक होने वालों का बढ़ रहा है प्रतिशत, मृत्य दर में भी आई गिरावट, यहां देखें स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ें

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि नए मामलों में से, 724 लोग संक्रमितों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं और 56 रोगियों के संक्रमण के स्रोत का पता अभी तक नहीं चल पाया है.

सीएम पिनाराई विजयन ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि राज्यव्यापी लॉकडाउन के खिलाफ सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य सरकार ने फिलहाल ऐसा कदम नहीं उठाने का फैसला लिया है. लॉकडाउन लागू किया जाए या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए आयोजित बैठक के बाद आज शाम मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सम्पूर्ण लॉकडाउन के विरोध में हैं.

All party meeting was held today to discuss the COVID-19 situation in Kerala. Opposition parties have given their suggestions regarding the containment of the virus, we will consider it: State CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/MqhBp132vO

