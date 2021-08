India, Kerala Covid-19 Latest Update: भारत में तेजी से घटते कोविड-19 के नए मामलों के बीच केरल ने चिंता बढ़ा दी है. यहां पिछले चौबीस घंटे में 23,676 नए मामलों की पुष्टि हुई और 148 लोगों की मौत हुई है. ये संख्या भारत कुल नए मामलों का 70 फीसदी से भी ज्यादा है. आज मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में देश में दैनिक कोविड-19 मामलों में गिरावट दर्ज की गई.Also Read - Taxi Driver Wins Rs 40 Crores: दोस्तों के साथ टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी लॉटरी, लग गया जैकपॉट, वो भी 40 करोड़ का

केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 422 मौतों के साथ कुल 30,548 ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए गए. भारत लगातार 37 दिनों के लिए 50,000 से कम नए मामले दर्ज कर रहा है और सोमवार से 10,585 मामलों में गिरावट देखी गई जब भारत में कोविड-19 के 41,134 नए मामले और 424 मौतें दर्ज की गईं. इनमें से अकेले केरल में 23,676 नए मामलों की पुष्टि हुई है. ये कुल नए मामलों का 72.32 फीसदी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या ये केरल में तीसरी लहर के संकेत हैं.

इस बीच केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में 15,626 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या अब 1,73,221 है. राज्य में पॉजिटिविटी रेट 11.87 है. इधर 422 और कोविड की मृत्यु के साथ भारत में अब 4,25,195 लोगों की मौत हो गई है. भारत के सक्रिय मामले में भी सोमवार से गिरावट दर्ज की गई है. 4,13,718 के सोमवार से 8,760 की भारी कटौती दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय कोविड मामले 4,04,958 है और रिकवरी दर वर्तमान में 97.38 प्रतिशत है.

COVID19 | Kerala reports 23,676 new cases, 148 deaths and 15,626 recoveries today; active caseload rises to 1,73,221. Test positivity rate at 11.87% pic.twitter.com/Vj8JaoA1An

