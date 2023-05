केरल में 22 साल की महिला डॉक्टर को उसी ने मार डाला, जिसका वह इलाज कर रही थी, मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे

कोल्लम: केरल के कोल्लम जिले के कोट्टारक्कारा के एक तालुक अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक व्यक्ति ने आज बुधवार को 22 वर्षीय महिला डॉक्टर वंदना दास (Dr Vandana Das)की छुरा मारकर हत्या कर दी. आरोपी व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने के बाद पुलिस अस्पताल ले कर आई थी.

वहीं, इस घटना के विरोध में तिरुवनंतपुरम में डॉ वंदना दास की हत्या के विरोध में हाउस सर्जन एसोसिएशन के तत्वावधान में मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के एक अधिकारी ने एक टीवी चैनल से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना थी और केरल भर के डॉक्टर इसका विरोध करेंगे. आईएमए अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर अजीजिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाउस सर्जन थीं और अपने प्रशिक्षण के तहत तालुक अस्पताल में थीं.

कोट्टारक्कारा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब डॉक्टर उस व्यक्ति के पैर के घाव की ड्रेसिंग कर रही थी, तभी वह व्यक्ति अचानक उत्तेजित हो गया और कैंची और छुरे से वहां खड़े सभी लोगों पर हमला कर दिया. युवा डॉक्टर हमले में बुरी तरह घायल हो गई. आरोपी को अस्पताल लेकर आए पुलिस कर्मी भी हमले में घायल हो गए. डॉक्टर को तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई.