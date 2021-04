Kerala Election 2021 Live: केरल के 2.74 करोड़ मतदाता आज राज्य विधानसभा की 140 सीटों के लिए हो रहे मतदान के लिए चुनाव मैदान में उतरे 957 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. सुबह नौ बजे तक मतदान की प्रक्रिया धीमी रही. पिछले दो घंटे में मात्र 3.21% तक वोटिंग हुई है. Also Read - Assembly Elections 2021: प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी राज्यों के मतदाताओं से अपील, 'वोट डालकर लोकतंत्र को करें मजबूत'

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा, देवस्वओम मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन, ऊर्जा मंत्री एम एम मणि और उच्च शिक्षा मंत्री के के जलील सहित कई प्रमुख हस्तियां चुनाव मैदान में हैं जिसमें से सत्तारूढ़ पक्ष के कई नेता भी इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

यूडीएफ से मैदान में उतरे प्रमुख विपक्षी नेताओं में रमेश चेन्नीथला, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, वरिष्ठ नेता – के मुरलीधरण, पी टी थॉमस और तिरुवंचूर राधाकृष्णन भी शामिल हैं. बता दें कि राज्य में एक ही चरण में मतदान हो रहा है.

विपक्ष के नेता रमेश चेनिथला ने अपना वोट डाला…

#KeralaElections | Opposition leader Ramesh Chennithala casts his vote at booth number 51A in Haripad

केरल के मुख्य्मंत्री पिनराई विजयन ने अपना वोट डाला…

Kannur: Kerala CM Pinarayi Vijayan arrives at a polling booth in Pinarayi to cast his vote #KeralaElections

मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने पोनानी मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डाला. ई श्रीधरन पलक्कड़ विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं.

अपना वोट वोट डालने के बाद मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कहा कि केरल में भाजपा इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करेगी और इसमें कोई शक नहीं है. मैं भारी बहुमत से पलक्कड विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा. मेरे आने से भाजपा की छवि में काफी अंतर आया है.

Kerala: 'Metro Man' E Sreedharan arrives at a polling station in Ponnani to cast his vote in the single-phase #AssemblyElections2021 of the state

He is BJP's candidate from Palakkad

He is BJP’s candidate from Palakkad pic.twitter.com/VkxhI7JISX

