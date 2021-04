Kerala Election 2021 Live: केरल के 2.74 करोड़ मतदाता आज राज्य विधानसभा की 140 सीटों के लिए हो रहे मतदान के लिए चुनाव मैदान में उतरे 957 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. दोपहर बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी है और अभी तक 47.28% मतदान हो चुका है. बता दें कि सुबह नौ बजे तक मतदान की प्रक्रिया धीमी रही थी और तबतक मात्र 3.21% तक वोटिंग हुई थी. फिल्म अभिनेता ममूटी भी अपना मत डालने मतदान केंद्र पहुंचे. उनको देखते ही कैमरे की लाइट्स चमक उठीं. Also Read - BJP Foundation Day: पार्टी के फाउंडेशन डे पर बोले PM मोदी- भाजपा चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि...

LIVE UPDATES….

केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन बी तिरुवनंतपुरम के उल्लूर के कोट्टायम बूथ पर मतदान करने पहुंचे और कहा कि ये चुनाव इस बार केरल में नई दिशा-दशा दिखाएगा.

#KeralaElections2021 : Union Minister V Muraleedharan casts vote at Kottaram booth in Ulloor, Thiruvananthapuram. “This poll is going to create a sort of milestone in political history of Kerala. People will express their dissatisfaction & reject both UDF & LDF alliances,” he says pic.twitter.com/TSVgNIuAW0

Actor Mammootty cast his vote for #KeralaElections2021 at a polling booth in Ponnurunni, Ernakulam. pic.twitter.com/i7uYLyLYPe

केन्नूर के मतदान केंद्र पर केरल की स्वास्थ्यमंत्री केके शैलजा ने मतदान किया और कहा कि कोरोना काल में केरल की जनता ने सरकार का कामकाज देखा है.

The COVID19 mortality rate in Kerala is 0.4%. We brought many social welfare measures during COVID19. People are seeing all this and they will vote for us,” she said pic.twitter.com/qZvd1ZbHzI

Kerala Health Minister KK Shailaja cast her vote in Kannur, today

विपक्ष के नेता रमेश चेनिथला ने अपना वोट डाला…

#KeralaElections | Opposition leader Ramesh Chennithala casts his vote at booth number 51A in Haripad pic.twitter.com/1b1HdRjHDK

केरल के मुख्य्मंत्री पिनराई विजयन ने अपना वोट डाला…

Kannur: Kerala CM Pinarayi Vijayan arrives at a polling booth in Pinarayi to cast his vote #KeralaElections pic.twitter.com/Uy3XvLpatw

मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने पोनानी मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डाला. ई श्रीधरन पलक्कड़ विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं.

अपना वोट वोट डालने के बाद मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कहा कि केरल में भाजपा इस बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करेगी और इसमें कोई शक नहीं है. मैं भारी बहुमत से पलक्कड विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा. मेरे आने से भाजपा की छवि में काफी अंतर आया है.

Kerala: ‘Metro Man’ E Sreedharan arrives at a polling station in Ponnani to cast his vote in the single-phase #AssemblyElections2021 of the state

He is BJP’s candidate from Palakkad pic.twitter.com/VkxhI7JISX

