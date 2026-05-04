Kerala Election 2026 Winner List: केरल में किस सीट से कौन जीता? यहां देखें 140 सीटों का फाइनल रिजल्ट

Kerala Election 2026 Winner List: केरल में विधानसभा चुनाव के लिए 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं. इन सीटों पर मतदान 9 अप्रैल को हुआ था.

Published date india.com Published: May 4, 2026 9:50 PM IST
By Rishabh Kumar
Kerala Election 2026 Winner List: केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीत ली हैं. इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 63 सीटें और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं. बाकी सहयोगी दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर पूरे राज्य में यूडीएफ की पकड़ मजबूत दिख रही है और यह साफ संकेत है कि जनता ने इस बार गठबंधन को पूरा समर्थन दिया है.

 दूसरी पार्टियों का प्रदर्शन

सभी 140 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 25 सीटें मिली हैं और एक सीट पर बढ़त है. वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 8 सीटें मिली हैं. केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं. इससे साफ है कि इस बार यूडीएफ ने बाकी सभी पार्टियों से काफी आगे निकलकर जीत हासिल की है और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

बड़े नेताओं की जीत-हार

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धर्मदम सीट से कांग्रेस के वी. पी. अब्दुल रशीद को अच्छे अंतर से हराया. वहीं राजीव चंद्रशेखर ने नीमन सीट से वी. शिवनकुट्टी को हराया. कई अन्य सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिली. कांग्रेस के कई नेताओं ने मजबूत जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि इस बार चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा और हर सीट पर वोटों की अहम भूमिका रही.

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के सीटवार विनर लिस्ट

क्र.सं. विधानसभा सीट विजेता उम्मीदवार पार्टी
1 मंजेश्वर ए. के. एम. अशरफ IUML
2 कासरगोड कल्लात्रा माहिन IUML
3 उडुमा नीलकंदन INC
4 कान्हनगड गोविंदन पलीकपिल CPI
5 त्रिकरीपुर संदीप वरियर INC
6 पयन्नूर वी. कुन्हीकृष्णन IND
7 कल्यासेरी एम. विजिन CPIM
8 तलिपरम्बा टी. के. गोविंदन IND
9 इरीक्कुर सजीव जोसेफ INC
10 अझिकोड के. वी. सुमेश CPIM
11 कन्नूर टी. ओ. मोहनन INC
12 धर्मदम पिनाराई विजयन CPIM
13 थलस्सेरी कराई राजन CPIM
14 कुथुपरम्बा पी. के. प्रवीण RJD
15 मट्टन्नूर वी. के. सनोज CPIM
16 पेरावूर सनी जोसेफ INC
17 मानन्थावडी उषा विजयन INC
18 सुल्तानबथेरी आई. सी. बालाकृष्णन INC
19 कल्पेट्टा टी. सिद्दीकी INC
20 वडकरा के. के. रीमा RMPOI
21 कुट्टियाडी परक्कल अब्दुल्ला IUML
22 नादापुरम के. एम. अभिजीत INC
23 कोयिलैंडी के. प्रवीण कुमार INC
24 पेराम्ब्रा फातिमा ताहिलिया IUML
25 बालुस्सेरी वी. टी. सूरज INC
26 एलाथुर विद्या बालाकृष्णन INC
27 कोझिकोड उत्तर के. जयंत INC
28 कोझिकोड दक्षिण फैजल बाबू IUML
29 बेपोर पी. ए. मोहम्मद रियास CPIM
30 कुन्नामंगलम रजाक मास्टर IUML
31 कोडुवल्ली पी. के. फिरोस IUML
32 तिरुवम्बाडी सी. के. कासिम IUML
33 कोंडोट्टी टी. पी. अशरफ अली IUML
34 एरनाड पी. के. बशीर IUML
35 निलांबुर आर्यदान शौकत INC
36 वंडूर ए. पी. अनिल कुमार INC
37 मंजेरी एम. रहमतुल्ला IUML
38 पेरिन्थलमन्या नजीब कांतापुरम IUML
39 मनकडा मंजलमकुझी अली IUML
40 मलप्पुरम पी. के. कुनालीकुट्टी IUML
41 वेंगरा के. एम. शाजी IUML
42 वल्लीक्कुन्नु टी. वी. इब्राहिम IUML
43 तिरुरंगाडी पी. एम. ए. समीर IUML
44 तनूर पी. के. नवास IUML
45 तिरूर कुरुकोली मोइद्दीन IUML
46 कोट्टक्कल आबिद हुसैन IUML
47 तवनूर वी. एस. जॉय INC
48 पोन्नानी नौशाद अली INC
49 त्रिथाला वी. टी. बलराम INC
50 पट्टाम्बी मोहम्मद मोहसिन CPI
51 शोरनूर पी. माम्मिकुट्टी CPIM
52 ओट्टापलम के. प्रेमकुमार CPIM
53 कोंगड तुलसी टीचर INC
54 मन्नारक्कड़ एन. समसुद्दीन IUML
55 मलम्पुझा ए. प्रभाकरन CPIM
56 पलक्कड़ रमेश पिसरोडी INC
57 तरूर सुमोद CPIM
58 चित्तूर सुमेश अचुतन INC
59 नेम्मारा के. प्रेमन CPIM
60 अलाथुर टी. एम. सासी CPIM
61 चेलक्करा यू. आर. प्रदीप CPIM
62 कुन्नमकुलम ए. सी. मोइदीन CPIM
63 गुरुवायूर एन. के. अकबर CPIM
64 मनालुर सी. रविंद्रनाथ CPIM
65 वडाक्कनचेरी जेवियर चिट्टिलापिल्ली CPIM
66 ओल्लूर के. राजन CPI
67 त्रिशूर राजन जे. पल्लन INC
68 नट्टिका गीता गोपी CPI
69 कैप्पामंगलम के. के. वल्सराज CPI
70 इरिंजलाकुडा थॉमस उनियादन KEC
71 पुदुक्कड के. के. रामचंद्रन CPIM
72 चालाकुडी सनीश कुमार जोसेफ INC
73 कोडुंगल्लूर ओ. जे. जनीश INC
74 पेरुंबवूर मनोज मूथेदन INC
75 अंगमाली रोजी जॉन INC
76 अलुवा अनवर सदात INC
77 कलमस्सेरी अब्दुल गफूर IUML
78 परावूर वी. डी. सतीशन INC
79 वायपीन टोनी चमानी INC
80 कोच्चि मोहम्मद शियास INC
81 त्रिपुनिथुरा दीपक जॉय INC
82 एर्नाकुलम टी. जे. विनोद INC
83 त्रिक्काकरा उमा थॉमस INC
84 कुन्नाथुनाड वी. पी. सजींद्रन INC
85 पिरावम अनूप जैकब KEC (J)
86 मूवाट्टुपुझा मैथ्यू कुझालनदान INC
87 कोठामंगलम शीबू तेकुमपुरम KEC
88 देवीकुलम एफ. राजा INC
89 उदुम्बंचोला सेनापति वेणु INC
90 थोडुपुझा अपु जॉन जोसेफ KEC
91 इडुक्की रॉय के. पॉलोस INC
92 पीरुमेड सिरियाक थॉमस INC
93 पाला मनी सी. कापेन IND
94 कडुथुरुथी जोसेफ KEC
95 वाइकोम के. बिनीमोन INC
96 एट्टूमानूर एन. सुरेश INC
97 कोट्टायम तिरुवनचूर राधाकृष्णन INC
98 पुथुप्पल्ली चांडी ओमन INC
99 चंगनास्सेरी वीनू जॉब KEC
100 कांजीरापल्ली रॉनी के. बेबी INC
101 पूंजर सेबस्टियन एम. जे. INC
102 अरूर शनिमोल उस्मान INC
103 चेरथला पी. प्रसाद CPI
104 अलप्पुझा ए. डी. थॉमस INC
105 अंबालप्पुझा जी. सुधाकरन IND
106 कुट्टनाड रेजी चेरियन KEC
107 हरिपाद रमेश चेन्नितला INC
108 कायमकुलम एम. लिजू INC
109 मावेलिक्कारा एम. एस. अरुण कुमार CPIM
110 चेंगन्नूर साजी चेरियान CPIM
111 तिरुवल्ला वर्गीज मेमन KEC
112 रन्नी मधु INC
113 अरनमुला अबेन वार्की INC
114 कोन्नी जेनीश कुमार CPIM
115 अडूर शांता कुमार INC
116 करुणागपल्ली सी. आर. महेश INC
117 चवरा शीबू बेबी जॉन RSP
118 कुन्नथुर उल्लास कोवुर RSP
119 कोट्टारक्करा के. एन. बालागोपाल CPIM
120 पथानापुरम ज्योति कुमार INC
121 पुनालुर अजय प्रसाद CPI
122 चदयमंगलम एम. एम. नसीर INC
123 कुंडारा विष्णुनाद INC
124 कोल्लम बिंदु कृष्णा INC
125 एरावीपुरम विष्णु मोहन KEC
126 चथन्नूर बी. बी. गोपाकुमार BJP
127 वर्कला वी. जॉय CPIM
128 अट्टिंगल ओ. एस. अंबिका CPIM
129 चिरायनकीझु रम्या हरिदास INC
130 नेदुमंगाड जी. आर. अनिल CPI
131 वामनापुरम मुहम्मद सुधीर INC
132 कझाकुट्टम वी. मुरलीधरन BJP
133 वट्टियूरकावू के. मुरलीधरन INC
134 तिरुवनंतपुरम सी. पी. जॉन CMPKSC
135 नेमम राजीव चंद्रशेखर BJP
136 अरुविक्करा जी. स्टीफन CPIM
137 पारसाला सी. के. हरींद्रन CPIM
138 कट्टाकडा एम. आर. बैजू INC
139 कोवलम एम. विंसेट INC
140 नेय्याट्टिनकारा एन. शक्तन INC

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

