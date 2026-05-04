Kerala Election 2026 Winner List: केरल में किस सीट से कौन जीता? यहां देखें 140 सीटों का फाइनल रिजल्ट
Kerala Election 2026 Winner List: केरल में विधानसभा चुनाव के लिए 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं. इन सीटों पर मतदान 9 अप्रैल को हुआ था.
Kerala Election 2026 Winner List: केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीत ली हैं. इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 63 सीटें और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं. बाकी सहयोगी दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर पूरे राज्य में यूडीएफ की पकड़ मजबूत दिख रही है और यह साफ संकेत है कि जनता ने इस बार गठबंधन को पूरा समर्थन दिया है.
दूसरी पार्टियों का प्रदर्शन
सभी 140 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 25 सीटें मिली हैं और एक सीट पर बढ़त है. वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 8 सीटें मिली हैं. केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं. इससे साफ है कि इस बार यूडीएफ ने बाकी सभी पार्टियों से काफी आगे निकलकर जीत हासिल की है और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.
बड़े नेताओं की जीत-हार
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धर्मदम सीट से कांग्रेस के वी. पी. अब्दुल रशीद को अच्छे अंतर से हराया. वहीं राजीव चंद्रशेखर ने नीमन सीट से वी. शिवनकुट्टी को हराया. कई अन्य सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिली. कांग्रेस के कई नेताओं ने मजबूत जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि इस बार चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा और हर सीट पर वोटों की अहम भूमिका रही.
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के सीटवार विनर लिस्ट
|क्र.सं.
|विधानसभा सीट
|विजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|1
|मंजेश्वर
|ए. के. एम. अशरफ
|IUML
|2
|कासरगोड
|कल्लात्रा माहिन
|IUML
|3
|उडुमा
|नीलकंदन
|INC
|4
|कान्हनगड
|गोविंदन पलीकपिल
|CPI
|5
|त्रिकरीपुर
|संदीप वरियर
|INC
|6
|पयन्नूर
|वी. कुन्हीकृष्णन
|IND
|7
|कल्यासेरी
|एम. विजिन
|CPIM
|8
|तलिपरम्बा
|टी. के. गोविंदन
|IND
|9
|इरीक्कुर
|सजीव जोसेफ
|INC
|10
|अझिकोड
|के. वी. सुमेश
|CPIM
|11
|कन्नूर
|टी. ओ. मोहनन
|INC
|12
|धर्मदम
|पिनाराई विजयन
|CPIM
|13
|थलस्सेरी
|कराई राजन
|CPIM
|14
|कुथुपरम्बा
|पी. के. प्रवीण
|RJD
|15
|मट्टन्नूर
|वी. के. सनोज
|CPIM
|16
|पेरावूर
|सनी जोसेफ
|INC
|17
|मानन्थावडी
|उषा विजयन
|INC
|18
|सुल्तानबथेरी
|आई. सी. बालाकृष्णन
|INC
|19
|कल्पेट्टा
|टी. सिद्दीकी
|INC
|20
|वडकरा
|के. के. रीमा
|RMPOI
|21
|कुट्टियाडी
|परक्कल अब्दुल्ला
|IUML
|22
|नादापुरम
|के. एम. अभिजीत
|INC
|23
|कोयिलैंडी
|के. प्रवीण कुमार
|INC
|24
|पेराम्ब्रा
|फातिमा ताहिलिया
|IUML
|25
|बालुस्सेरी
|वी. टी. सूरज
|INC
|26
|एलाथुर
|विद्या बालाकृष्णन
|INC
|27
|कोझिकोड उत्तर
|के. जयंत
|INC
|28
|कोझिकोड दक्षिण
|फैजल बाबू
|IUML
|29
|बेपोर
|पी. ए. मोहम्मद रियास
|CPIM
|30
|कुन्नामंगलम
|रजाक मास्टर
|IUML
|31
|कोडुवल्ली
|पी. के. फिरोस
|IUML
|32
|तिरुवम्बाडी
|सी. के. कासिम
|IUML
|33
|कोंडोट्टी
|टी. पी. अशरफ अली
|IUML
|34
|एरनाड
|पी. के. बशीर
|IUML
|35
|निलांबुर
|आर्यदान शौकत
|INC
|36
|वंडूर
|ए. पी. अनिल कुमार
|INC
|37
|मंजेरी
|एम. रहमतुल्ला
|IUML
|38
|पेरिन्थलमन्या
|नजीब कांतापुरम
|IUML
|39
|मनकडा
|मंजलमकुझी अली
|IUML
|40
|मलप्पुरम
|पी. के. कुनालीकुट्टी
|IUML
|41
|वेंगरा
|के. एम. शाजी
|IUML
|42
|वल्लीक्कुन्नु
|टी. वी. इब्राहिम
|IUML
|43
|तिरुरंगाडी
|पी. एम. ए. समीर
|IUML
|44
|तनूर
|पी. के. नवास
|IUML
|45
|तिरूर
|कुरुकोली मोइद्दीन
|IUML
|46
|कोट्टक्कल
|आबिद हुसैन
|IUML
|47
|तवनूर
|वी. एस. जॉय
|INC
|48
|पोन्नानी
|नौशाद अली
|INC
|49
|त्रिथाला
|वी. टी. बलराम
|INC
|50
|पट्टाम्बी
|मोहम्मद मोहसिन
|CPI
|51
|शोरनूर
|पी. माम्मिकुट्टी
|CPIM
|52
|ओट्टापलम
|के. प्रेमकुमार
|CPIM
|53
|कोंगड
|तुलसी टीचर
|INC
|54
|मन्नारक्कड़
|एन. समसुद्दीन
|IUML
|55
|मलम्पुझा
|ए. प्रभाकरन
|CPIM
|56
|पलक्कड़
|रमेश पिसरोडी
|INC
|57
|तरूर
|सुमोद
|CPIM
|58
|चित्तूर
|सुमेश अचुतन
|INC
|59
|नेम्मारा
|के. प्रेमन
|CPIM
|60
|अलाथुर
|टी. एम. सासी
|CPIM
|61
|चेलक्करा
|यू. आर. प्रदीप
|CPIM
|62
|कुन्नमकुलम
|ए. सी. मोइदीन
|CPIM
|63
|गुरुवायूर
|एन. के. अकबर
|CPIM
|64
|मनालुर
|सी. रविंद्रनाथ
|CPIM
|65
|वडाक्कनचेरी
|जेवियर चिट्टिलापिल्ली
|CPIM
|66
|ओल्लूर
|के. राजन
|CPI
|67
|त्रिशूर
|राजन जे. पल्लन
|INC
|68
|नट्टिका
|गीता गोपी
|CPI
|69
|कैप्पामंगलम
|के. के. वल्सराज
|CPI
|70
|इरिंजलाकुडा
|थॉमस उनियादन
|KEC
|71
|पुदुक्कड
|के. के. रामचंद्रन
|CPIM
|72
|चालाकुडी
|सनीश कुमार जोसेफ
|INC
|73
|कोडुंगल्लूर
|ओ. जे. जनीश
|INC
|74
|पेरुंबवूर
|मनोज मूथेदन
|INC
|75
|अंगमाली
|रोजी जॉन
|INC
|76
|अलुवा
|अनवर सदात
|INC
|77
|कलमस्सेरी
|अब्दुल गफूर
|IUML
|78
|परावूर
|वी. डी. सतीशन
|INC
|79
|वायपीन
|टोनी चमानी
|INC
|80
|कोच्चि
|मोहम्मद शियास
|INC
|81
|त्रिपुनिथुरा
|दीपक जॉय
|INC
|82
|एर्नाकुलम
|टी. जे. विनोद
|INC
|83
|त्रिक्काकरा
|उमा थॉमस
|INC
|84
|कुन्नाथुनाड
|वी. पी. सजींद्रन
|INC
|85
|पिरावम
|अनूप जैकब
|KEC (J)
|86
|मूवाट्टुपुझा
|मैथ्यू कुझालनदान
|INC
|87
|कोठामंगलम
|शीबू तेकुमपुरम
|KEC
|88
|देवीकुलम
|एफ. राजा
|INC
|89
|उदुम्बंचोला
|सेनापति वेणु
|INC
|90
|थोडुपुझा
|अपु जॉन जोसेफ
|KEC
|91
|इडुक्की
|रॉय के. पॉलोस
|INC
|92
|पीरुमेड
|सिरियाक थॉमस
|INC
|93
|पाला
|मनी सी. कापेन
|IND
|94
|कडुथुरुथी
|जोसेफ
|KEC
|95
|वाइकोम
|के. बिनीमोन
|INC
|96
|एट्टूमानूर
|एन. सुरेश
|INC
|97
|कोट्टायम
|तिरुवनचूर राधाकृष्णन
|INC
|98
|पुथुप्पल्ली
|चांडी ओमन
|INC
|99
|चंगनास्सेरी
|वीनू जॉब
|KEC
|100
|कांजीरापल्ली
|रॉनी के. बेबी
|INC
|101
|पूंजर
|सेबस्टियन एम. जे.
|INC
|102
|अरूर
|शनिमोल उस्मान
|INC
|103
|चेरथला
|पी. प्रसाद
|CPI
|104
|अलप्पुझा
|ए. डी. थॉमस
|INC
|105
|अंबालप्पुझा
|जी. सुधाकरन
|IND
|106
|कुट्टनाड
|रेजी चेरियन
|KEC
|107
|हरिपाद
|रमेश चेन्नितला
|INC
|108
|कायमकुलम
|एम. लिजू
|INC
|109
|मावेलिक्कारा
|एम. एस. अरुण कुमार
|CPIM
|110
|चेंगन्नूर
|साजी चेरियान
|CPIM
|111
|तिरुवल्ला
|वर्गीज मेमन
|KEC
|112
|रन्नी
|मधु
|INC
|113
|अरनमुला
|अबेन वार्की
|INC
|114
|कोन्नी
|जेनीश कुमार
|CPIM
|115
|अडूर
|शांता कुमार
|INC
|116
|करुणागपल्ली
|सी. आर. महेश
|INC
|117
|चवरा
|शीबू बेबी जॉन
|RSP
|118
|कुन्नथुर
|उल्लास कोवुर
|RSP
|119
|कोट्टारक्करा
|के. एन. बालागोपाल
|CPIM
|120
|पथानापुरम
|ज्योति कुमार
|INC
|121
|पुनालुर
|अजय प्रसाद
|CPI
|122
|चदयमंगलम
|एम. एम. नसीर
|INC
|123
|कुंडारा
|विष्णुनाद
|INC
|124
|कोल्लम
|बिंदु कृष्णा
|INC
|125
|एरावीपुरम
|विष्णु मोहन
|KEC
|126
|चथन्नूर
|बी. बी. गोपाकुमार
|BJP
|127
|वर्कला
|वी. जॉय
|CPIM
|128
|अट्टिंगल
|ओ. एस. अंबिका
|CPIM
|129
|चिरायनकीझु
|रम्या हरिदास
|INC
|130
|नेदुमंगाड
|जी. आर. अनिल
|CPI
|131
|वामनापुरम
|मुहम्मद सुधीर
|INC
|132
|कझाकुट्टम
|वी. मुरलीधरन
|BJP
|133
|वट्टियूरकावू
|के. मुरलीधरन
|INC
|134
|तिरुवनंतपुरम
|सी. पी. जॉन
|CMPKSC
|135
|नेमम
|राजीव चंद्रशेखर
|BJP
|136
|अरुविक्करा
|जी. स्टीफन
|CPIM
|137
|पारसाला
|सी. के. हरींद्रन
|CPIM
|138
|कट्टाकडा
|एम. आर. बैजू
|INC
|139
|कोवलम
|एम. विंसेट
|INC
|140
|नेय्याट्टिनकारा
|एन. शक्तन
|INC
