By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हर ओर भगवा लहर के बीच इस पार्टी का 'मुस्लिम कार्ड' कामयाब, 21 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मिली बढ़त
Kerala Election Results 2026: 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम लीग के 23 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें से 21 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं.
Kerala Election Results 2026: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के रुझान आ रहे हैं. मतगणना के 6 घंटे बाद यूडीएफ गठबंधन 97 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं लेफ्ट का एलडीएफ 37 सीटों पर आगे है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है और मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतती नजर आ रही है.आईयूएमएल को करीब 10 फीसदी मत हासिल हुए हैं.
27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम लीग के 23 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. इसमें से 21 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं. इस चुनाव में मुस्लिम लीग यूडीएफ के हिस्से के रूप में मैदान में है. मुस्लिम लीग ने मुख्य रूप से अपने गढ़ माने जाने वाले मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में चुनाव लड़ा है.
कौन होगा सीएम का चेहरा
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सतीशन के नाम की पैरवी की है. एग्जिट पोल आने के बाद आईयूएमएल के केरल प्रदेश प्रमुख सादिक अली शिहाब थंगल ने मलप्पुरम में कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अंतिम फैसला कांग्रेस को लेना है, लेकिन उन्हें जनता की राय का भी ध्यान रखना होगा.
सीएम और मंत्री भी पीछे
केरलम की राज्य सरकार के कम से कम 12 मंत्री अपनी-अपनी विधानसभा सीट पर पीछे हैं. इसमें मंत्री वीना जॉर्ज, एम बी राजेश, ओ आर केलू, जे चिंचूरानी, आर बिंदू, के बी गणेश कुमार, पी राजीव, वी एन वासवन, ए के शशीद्रन, रोशी ऑगस्टीन, वी शिवनकुट्टी और वी अब्दुरहमान शामिल हैं. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी मौजूदा सीट धर्मदम में पिछड़ रहे है. यहां उनका गांव पिनराई पड़ता है.
राज्य की 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है. जबकि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का बुरा हाल है.
West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result LIVE Vote Counting Updates:
Bhabanipur Election Result | Baharampur Election Result | Panihati Election Result | Sonarpur Dakshin Election Result | Baranagar Election Result | Kolkata Port Election Result 2026 LIVE | Diamond Harbour Election Result | Howrah Election Result | Darjeeling Election Result | Murshidabad Vidhan Sabha Election Results | North 24 pargana Election Result | Sonarpur Dakshin Election Result | Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results
Assam Vidhan Sabha Chunav Result LIVE Vote Counting Updates:
Jalukbari Election Results 2026 | Jorhat Assembly Election Results | Sivasagar Election Result | Barchalla Election Result 2026
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें