  • Kerala Election Results 2026 Indian Union Muslim League Muslim Card Proves Successful Minority Candidates Gain Lead In 21 Seats

हर ओर भगवा लहर के बीच इस पार्टी का 'मुस्लिम कार्ड' कामयाब, 21 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मिली बढ़त

Kerala Election Results 2026: 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम लीग के 23 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें से 21 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 2:42 PM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
(photo credit AI, for representation only)

Kerala Election Results 2026: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के रुझान आ रहे हैं. मतगणना के 6 घंटे बाद यूडीएफ गठबंधन 97 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं लेफ्ट का एलडीएफ 37 सीटों पर आगे है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है और मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतती नजर आ रही है.आईयूएमएल को करीब 10 फीसदी मत हासिल हुए हैं.

27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम लीग के 23 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. इसमें से 21 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं. इस चुनाव में मुस्लिम लीग यूडीएफ के हिस्से के रूप में मैदान में है. मुस्लिम लीग ने मुख्य रूप से अपने गढ़ माने जाने वाले मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में चुनाव लड़ा है.

कौन होगा सीएम का चेहरा

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सतीशन के नाम की पैरवी की है. एग्जिट पोल आने के बाद आईयूएमएल के केरल प्रदेश प्रमुख सादिक अली शिहाब थंगल ने मलप्पुरम में कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अंतिम फैसला कांग्रेस को लेना है, लेकिन उन्हें जनता की राय का भी ध्यान रखना होगा.

सीएम और मंत्री भी पीछे

केरलम की राज्य सरकार के कम से कम 12 मंत्री अपनी-अपनी विधानसभा सीट पर पीछे हैं. इसमें मंत्री वीना जॉर्ज, एम बी राजेश, ओ आर केलू, जे चिंचूरानी, आर बिंदू, के बी गणेश कुमार, पी राजीव, वी एन वासवन, ए के शशीद्रन, रोशी ऑगस्टीन, वी शिवनकुट्टी और वी अब्दुरहमान शामिल हैं. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी मौजूदा सीट धर्मदम में पिछड़ रहे है. यहां उनका गांव पिनराई पड़ता है.

राज्य की 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है. जबकि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का बुरा हाल है.

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

