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Kerala Elections: केरल चुनाव में कौन मारेगा बाजी? 5 फैक्टर जो बदल सकते हैं गेम

Kerala Assembly Elections 2026: केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों के लिए आज यानी बृहस्पतिवार (9 अप्रैल 2026) को मतदान हो रहा है. चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे.

Kerala Elections: इस बार केरल की राजनीतिक कहानी वैसी नहीं है जैसी हम दशकों से देखते आ रहे हैं. राज्य की 140 विधानसभा सीटों के लिए आज हो रहे मतदान के साथ ही एक पुराने मिथक के टूटने या इतिहास रचने की तैयारी शुरू हो गई है. केरल में दशकों से हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर एक दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है.

दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है. जानिए वो कौन से 5 बड़े फैक्टर हैं जो 4 मई को आने वाले नतीजे प्रभावित कर सकते हैं.

1. विजयन फैक्टर- साख और सत्ता विरोधी लहर

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन निस्संदेह LDF की सबसे बड़ी पूंजी हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच उनकी पकड़ मजबूत है. हालांकि, 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब उनके सामने एंटी-इंकंबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की चुनौती भी है. विपक्ष का आरोप है कि पिछले एक दशक में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा है और शासन की गति धीमी हुई है. क्या विजयन की ‘कैप्टन’ वाली छवि उन्हें तीसरी बार जीत दिला पाएगी? यह इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है.

2. विकास बनाम विरोध

इस चुनाव में बुनियादी ढांचे का विकास एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. विवादास्पद ‘सिल्वरलाइन’ परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने और उसके विकल्प के रूप में एक नरम योजना पेश करने से जनता के बीच मिले-जुले संकेत गए हैं. जहां LDF विकास के अपने मॉडल को भुना रहा है, वहीं वी.डी. सतीशन और शशि थरूर जैसे UDF नेताओं ने भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी को मुद्दा बनाया है.

3. भाजपा का बढ़ता प्रभाव

भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) अब राज्य में महज एक तीसरा पक्ष नहीं रह गया है. सुरेश गोपी की लोकसभा जीत और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है. भले ही भाजपा बड़ी संख्या में सीटें न जीते, लेकिन उसका बढ़ता वोट प्रतिशत कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है और पारंपरिक मुकाबलों को त्रिकोणीय बना सकता है.

4. युवाओं की प्राथमिकता क्या?

केरल के युवा मतदाता अब पुरानी विचारधाराओं से इतर सोच रहे हैं. राज्य से युवाओं का बड़े पैमाने पर विदेश जाना यानी ब्रेन ड्रेन एक गंभीर चुनावी मुद्दा है. UDF ने इस नब्ज को पहचानते हुए अपने अभियान में रोजगार, उद्यमिता और निवेश को प्राथमिकता दी है. पहली बार मतदान करने वाले वोटरों के लिए आर्थिक अवसर, वैचारिक निष्ठा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं.

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5. सामाजिक और सामुदायिक समीकरण

केरल की चुनावी गणित अक्सर समुदायों के छोटे-छोटे बदलावों से तय होती है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और केरल कांग्रेस के विभिन्न गुटों, जो ईसाई बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की भूमिका निर्णायक होती है. LDF ने केरल कांग्रेस (M) के साथ गठबंधन कर ईसाई वोट बैंक में सेंध लगाई है, जबकि UDF धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और केंद्र-राज्य संबंधों के बहाने इस वर्ग को वापस लाने की कोशिश में है

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

वक्फ बोर्ड विवाद से लेकर पश्चिम एशिया के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों तक, केरल के स्थानीय बूथों पर इन मुद्दों की गूंज सुनाई देती है. इसके अलावा, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का पुराना विवाद और गोल्ड स्मगलिंग जैसे भ्रष्टाचार के आरोप अब भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हैं. विपक्ष इन मुद्दों के जरिए सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है, जबकि वामपंथी दल इनका पुरजोर बचाव कर रहे हैं.

केरल का यह एक चरण का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है. क्या पिनाराई विजयन इतिहास रचेंगे या UDF सत्ता में वापसी करेगी? क्या भाजपा इस बार केरल के किले में बड़ी सेंध लगा पाएगी? आज मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे, जिसका खुलासा 4 मई को होगा.