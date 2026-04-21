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केरल में त्रिशूर के पटाखा गोदाम में आग, अब तक 13 लोगों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

केरल के त्रिशूर में पटाखा यूनिट में धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए.

केरल के त्रिशूर जिले में मंगलवार (21 अप्रैल) को एक दर्दनाक हादसा हुआ. इस हादसे में अबतक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मुंडाथिकोडे इलाके में स्थित एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक हुए जोरदार धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. ये यूनिट प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम के लिए पटाखों की तैयारी कर रही थी.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा एक अस्थायी शेड में हुआ जहां पूरम उत्सव के लिए फायरक्रैकर्स तैयार किए जा रहे थे. घटना के समय वहां करीब 40 लोगों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है. धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाकों में भी इसकी आवाज सुनी गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा.

एक साथ कई धमाके

वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, दोपहर करीब 3:30 बजे पहला विस्फोट हुआ, जिसके बाद कुछ समय तक लगातार छोटे-छोटे धमाके होते रहे. इन धमाकों ने राहत और बचाव कार्य को बेहद मुश्किल बना दिया. आग की तेज लपटों और लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण बचाव दल को मौके पर पहुंचने और घायलों को निकालने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू और अन्य आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाने में मदद की. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

CM ने जताया दुख

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जाए. उन्होंने जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और सुनिश्चित किया है कि घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे. इसके अलावा, अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवाएं भी तैनात की गई हैं ताकि घायलों को समय पर इलाज मिल सके. स्थानीय प्रशासन ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं.

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प्रारंभिक तौर पर अत्यधिक गर्मी और सुरक्षा मानकों में कमी को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि असली वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब त्रिशूर पूरम की तैयारियां जोरों पर थीं. ये उत्सव अपनी भव्य आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस घटना ने पूरे माहौल को शोक में बदल दिया है.