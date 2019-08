नई दिल्ली. केरल में भारी बारिश की वजह से विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से कई जिले बाढ़ (Kerala Flood) से घिर गए हैं. बाढ़ा प्रभावित कई जिलों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के संसदीय क्षेत्र वायनाड के पुत्थूमला में शुक्रवार की सुबह भूस्खलन की खबर आई. बारिश और बाढ़ के बीच भूस्खलन की घटना में 50 से ज्यादा लोग फंस गए थे. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ (NDRF) ने ताजा समाचार मिलने तक 54 लोगों को बचा लिया है. एनडीआरएफ के मुताबिक भूस्खलन की वजह से सौ से ज्यादा लोग प्रभावित थे.

इधर, केरल में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर सांसद राहुल गांधी ने चिंता जताई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में बाढ़ की स्थिति और मदद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करेंगे. गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘केरल, कर्नाटक, असम और बिहार में बाढ़ की हालत गंभीर है. लाखों लोग फंसे हैं या विस्थापित हो चुके हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं बाढ़ प्रभावित राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं, वो करें.’’

Landslide in Wayanad: 54 people have been rescued by NDRF (National Disaster Response Force) from Puthumala near Meppadi in Wayanad. Approximately 100 people have been rescued so far. #KeralaRain https://t.co/5A4qwUPZLp

