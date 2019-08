तिरुवनंतपुरम: केरल में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई और इसके कारण मृतकों की संख्या 72 तक पहुंच गई है. वहीं 2.54 लाख लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित होना पड़ा है. राज्य के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. कोल्लम को छोड़कर राज्य के सभी 14 जिलों में 1,600 से अधिक राहत शिविरों में लोग शरण लिए हुए हैं. मलप्पुरम में सबसे अधिक 54 हजार लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने आपदा प्रितिक्रिया टीम की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि इस बार के हालत पिछले साल जितने खराब नहीं हैं. इस बार कुछ ही जिले प्रभावित हैं. मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि बारिश में कमी आई है. यह सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यो में लगे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. सबसे अधिक प्रभावित स्थान वायनाड जिले में मेपादी के पास और मलप्पुरम जिले में कवलपारा और इसके आसपास के इलाके हैं. यहां बचाव दल मिट्टी के विशाल ढेर के नीचे फंसे लोगों के शवों को बरामद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

#Kerala: Incessant rainfall in Malappuram causes landslide at Kavalappara; National Disaster Response Force, Fire and Rescue Department and Forest Department officials engaged in search and rescue operation. pic.twitter.com/CMlm8Pkyf5

— ANI (@ANI) August 11, 2019