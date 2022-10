Kerala Governor, Arif Mohammed Khan, Vice Chancellor, University, Supreme Court, Kerala: केरल के राज्यपाल (Kerala Governor) आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Vice Chancellors of 9 Universities)से इस्तीफा मांगा है. राज्यपाल खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया है कि नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे (tender resignation by 11:30 am on 24 October) सोमवार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक उन तक पहुंच जाने चाहिए.Also Read - ड्रग्स की राजधानी के रूप में पंजाब की जगह ले रहा केरल, मुझे शर्मिंदगी होती है: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर राज्य के विश्वविद्यालयों में 'संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध 'व्यापक प्रदर्शन' समेत कई अभियानों की रविवार को घोषणा की है.

Letters directing Vice Chancellors of 9 Universities of Kerala to tender their resignation by 11:30 am on 24 October 2022 have been issued. Letter also emailed to VCs & Registrars of varsities concerned: PRO, Kerala Raj Bhavan

