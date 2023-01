Hindi India Hindi

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सर सैयद अहमद खां के शब्दों को याद किया, जो भारत में पैदा हुआ है...खुद को हिंदू कहने का हकदार है

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सर सैयद अहमद खां के शब्दों को याद किया, जो भारत में पैदा हुआ है...खुद को हिंदू कहने का हकदार है

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिंदू सम्मेलन में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के उन शब्दों को याद किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक सदी पहले खुद को हिंदू कहने का आग्रह किया था

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में हिंदू सम्मलेन को संबोधित हुआ.

तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammed Khan) ने शनिवार को हिंदू सम्मेलन (Hindu Conclave) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के उन शब्दों (words of Sir Syed Ahmed Khan, founder of the Aligarh Muslim University ) को याद किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक सदी पहले खुद को हिंदू कहने का आग्रह किया था. राज्यपाल ने सर सैयद के शब्दों को याद करते हुए कहा, कोई भी जो भारत में पैदा हुआ है, कोई भी जो भारत में उत्पादित भोजन पर निर्भर है, कोई भी जो भारत की नदियों से पानी पीता है, वह खुद को हिंदू कहने का हकदार है और इसलिए “आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए”.

यहां एक हिंदू सम्मेलन में राज्यपाल ने सर सैयद खां द्वारा आर्य समाज की बैठक के दौरान कही गई बात का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि “आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए”. राज्यपाल ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जब सर सैयद ने विधान परिषद में अपना कार्यकाल पूरा किया, तो आर्य समाज के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. राज्यपाल ने कहा कि सर सैयद ने आर्य समाज के सदस्यों से कहा था कि वे उन्हें हिंदू क्यों नहीं कहते और वह “हिंदू” शब्द को धार्मिक शब्द नहीं मानते.

सर सैयद अहमद खान ने एक बार कहा था कि मुझे हिंदू धार्मिक शब्द नहीं लगता, यह एक भौगोलिक शब्द है। कोई भी जो भारत में पैदा हुआ है, जो भारत में उपजाया अन्न खाता है, जो भारत की नदियों से पानी पीता है, वह हिंदू कहलाने का हकदार है: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तिरुवनंतपुरम pic.twitter.com/0wEoDi6hxI — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2023

राज्यपाल ने सर सैयद के शब्दों को याद करते हुए कहा, “लेकिन, मेरी आपके (आर्य समाज के सदस्यों) के खिलाफ गंभीर शिकायत यह है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते? मैं हिंदू शब्द को कोई धार्मिक शब्द नहीं मानता … हिंदू एक भौगोलिक शब्द है.” उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि कोई भी जो भारत में पैदा हुआ है, कोई भी जो भारत में उत्पादित भोजन पर निर्भर है, कोई भी जो भारत की नदियों से पानी पीता है, वह खुद को हिंदू कहने का हकदार है और इसलिए “आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए”.

सम्मेलन का आयोजन उत्तरी अमेरिका के केरल हिंदू संगठन (केएचएनए) द्वारा किया गया. केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने यहां मस्कट होटल में आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में यह महसूस कराने की साजिश चल रही है कि यह कहना गलत है कि मैं हिंदू हूं. (भाषा)