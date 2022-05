कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को माता-पिता द्वारा अलग की गईं दो समलैंगिक युवतियों को एक-दूसरे के साथ रहने की अनुमति दी. केरल उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े आदिला नसरीन और फातिमा नूरा को आदिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर एक साथ रहने की अनुमति दी. बता दें कि समलैंगिक युगल के रिश्ते को माता-पिता ने मंजूर नहीं किया था.Also Read - 'लव जिहाद' विवाद: केरल की ईसाई महिला ने कहा- 'मैंने जिससे प्यार किया, उससे मैंने शादी की'

कोच्चि हाई कोर्ट के फैसले के बाद नसरीन ने कहा, कठिन था और हमें भावनात्मक रूप से थका दिया. हमें LGBTQ समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन मिला. केरल हाईकोर्ट के आदेश से, हम खुश और स्वतंत्र हैं. दरअसल, हम पूरी तरह आजाद नहीं हैं, क्योंकि हमारे परिवार अब भी हमें धमका रहे हैं.

Kochi | It was tough & drained us emotionally. We got a lot of support from people from the LGBTQ community. With the Kerala High Court order, we are happy & free. Actually, we are not completely free as our families are still threatening us: Adhila Nassrin pic.twitter.com/1d8Xm7DWah

