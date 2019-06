तिरुवनंतपुरम/कोच्चि. केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने मंगलवार को पुष्टि की कि कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती 23 वर्षीय कॉलेज छात्र निपाह संक्रमण से पीड़ित है. उन्होंने बताया कि पुणे स्थित राष्‍ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) में छात्र के रक्त के नमूने की जांच की गई जिसमें निपाह की पुष्टि हुई है. उन्होंने बताया कि जांच की रिपोर्ट मंगलवार सुबह आई. छात्र को यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, केरल के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती ऐसे 86 लोगों की निगरानी की जा रही है, जिनके निपाह वायरस से संक्रिमत होने की आशंका है. एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में इसके लिए स्पेशल आईसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है.

इससे पहले दो विषाणु विज्ञान संस्थानों – मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और केरल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंफेक्शियस डिजीज में रक्त के नमूनों की जांच की गई थी. केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि इस आपातकाल से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आपको बता दें कि पिछले साल मई में कोझिकोड और मलाप्पुरम जिलों में निपाह (एनआईवी) वायरस के 22 मामलों में 12 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद लोगों में इसका भारी डर बैठ गया है.

Kerala Health Minister KK Shailaja: Nipah virus not confirmed yet. 86 people under surveillance, we’ll soon get a result from Pune Virology Institute. The govt is fully equipped to deal with the situation. Special isolation ward set up at Ernakulam Medical College, Kochi. (3 Jun) pic.twitter.com/8Jnfbdz7Ax

— ANI (@ANI) June 4, 2019