ट्रैफिक के बीच शख्स को आया हार्ट अटैक, चलती बस से उतर दो नर्सों ने बचाई जान

Kerala News: केरल में ट्रैफिक जाम के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आया. बस में सफर कर रही दो नर्सों ने तुरंत CPR देकर उसकी जान बचाई और समय पर अस्पताल पहुंचाया.

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heart attack (Image: AI)

Kerala News: केरल के एर्नाकुलम जिले से इंसानियत की एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. यहां ट्रैफिक जाम में फंसे एक 43 वर्षीय व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया. वह अपनी कार से अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह बेहोश होकर कार के अंदर गिर पड़े. सड़क पर मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए. उसी दौरान वहां से गुजर रही एक बस में सफर कर रही दो नर्सों ने बिना समय गंवाए हालात को संभाला और अपनी समझदारी से उस व्यक्ति की जान बचा ली.

बस से उतरते ही दोनों नर्सों ने शुरू किया CPR

यह घटना बुधवार सुबह एमसी रोड पर कलाडी पुल के पास हुई. जानकारी के मुताबिक, थन्नीपुझा इलाके में रहने वाले सिनोज नाम के व्यक्ति को रास्ते में सीने में तेज दर्द महसूस हुआ. ट्रैफिक रुकने के बाद वह कार में ही बेहोश हो गए. उसी समय केएसआरटीसी बस में सफर कर रही अंगमाली के एलएफ हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स अंजलि बैजू और बेंगलुरु में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही आर्द्रा राज की नजर सड़क पर हो रही हलचल पर पड़ी. जब उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो दोनों तुरंत बस से उतरकर कार के पास पहुंचीं और बिना देर किए CPR देना शुरू कर दिया. समय पर शुरू किया गया यह कदम मरीज के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हुआ.

अस्पताल पहुंचने तक लगातार करती रहीं मदद

दोनों नर्सों ने हार नहीं मानी और अस्पताल पहुंचने तक लगातार CPR देती रहीं. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया. डॉक्टरों ने बाद में बताया कि अगर समय पर CPR नहीं दिया जाता तो मरीज की जान बचाना काफी मुश्किल हो सकता था. सही समय पर मिली मदद की वजह से अस्पताल पहुंचने तक मरीज की हालत पहले से बेहतर हो गई थी. डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक के मामलों में शुरुआती कुछ मिनट सबसे ज्यादा अहम होते हैं और उसी समय सही कदम उठाने से किसी की जान बचाई जा सकती है.

जांच में मिला हार्ट की धमनी में ब्लॉकेज

अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि सिनोज की हृदय की धमनी में ब्लॉकेज था. इसके बाद उनकी तुरंत इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई. फिलहाल उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है. डॉक्टरों के मुताबिक, आगे के इलाज के लिए उन्हें किसी बड़े मेडिकल सेंटर में भेजा जा सकता है, ताकि बेहतर देखभाल मिल सके. समय पर अस्पताल पहुंचने और रास्ते में लगातार CPR मिलने से इलाज आसान हो गया और मरीज को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद मजबूत हुई.

स्थानीय लोगों ने भी निभाई बड़ी जिम्मेदारी

इस पूरी घटना में दो नर्सों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भूमिका भी काफी अहम रही. जब लोगों को पता चला कि सिनोज अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक राहगीर तुरंत उनकी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी को अस्पताल की तरफ ले गया. वहीं दूसरे लोगों ने ट्रैफिक हटाने, रास्ता साफ कराने और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में मदद की. सभी लोगों की मिलकर की गई कोशिशों की वजह से मरीज को समय पर इलाज मिल सका. यह घटना बताती है कि मुश्किल समय में अगर लोग मिलकर मदद करें और सही समय पर CPR जैसी जरूरी जानकारी का इस्तेमाल करें, तो किसी की जान बचाई जा सकती है.