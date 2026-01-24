  • Hindi
केरल के हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को मिली हरी झंडी, ‘मेट्रो मैन’ संभालेंगे कमान, DMRC को मिली ये जिम्मेदारी

केरल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेट्रो मैन ई. श्रीधरण संभालेंगे, वहीं, इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी DMRC को सौंपी गई है.

Kerala High Speed Railway Corridor: गॉड्स ओन कंट्री केरल के बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दिल्ली की तर्ज पर केरल में भी हाई स्पीड रेल की शुरूआत की जाएगी. इसके लिए केन्द्र ने अपनी हरी झंडी दे दी है. केरल में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (High-Speed Rail Corridor) प्रोजेक्ट की कमान मेट्रो मैन ई. श्रीधरन संभालेंगे. वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को 9 महीने के भीतर में इस परियोजना की डिटेल्ड रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है.

सिल्वरलाइन से कितना अलग है यह प्रोजेक्ट?

मेट्रो मैन ई. श्रीधरन के अनुसार, यह नई योजना सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट से पूरी तरह अलग होगी. सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है. इस नए प्रोजेक्ट के लिए सिल्वरलाइन के मुकाबले केवल एक-तिहाई जमीन की आवश्यकता होगी. केरल हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का लगभग 70-75% हिस्सा जमीन से ऊपर होगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्या कम होगी. इसके साथ ही नई नीति के तहत, एलिवेटेड हिस्सों के नीचे की जमीन मालिकों को वापस कर दी जाएगी, जिसका उपयोग वे कृषि या चराई के लिए कर सकेंगे. बता दें कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पूरा होने के बाद से अपने लोग कम समय में तिरूवनंतपुरम से राज्य के अनेक हिस्से में आसानी से जा पाएंगे.

रफ्तार और रूट की जानकारी

केरल हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 200 किमी/घंटा की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जबकि कमर्शियल स्पीड 135 किमी/घंटा होगी. सेवा शुरूआत होने के बाद से तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक का सफर महज साढ़े तीन घंटे में पूरा होगा. परियोजना के कार्यान्वयन की बात करें तो पहले चरण में तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक लाइन बिछाई जाएगी, जिसे बाद में कासरगोड, मंगलुरु और अंततः मुंबई तक विस्तार देने की योजना है. केरल हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में हर 20-25 किमी पर स्टेशन होंगे और हर पांच मिनट में ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी. रिपोर्ट की मानें तो यह प्रोजेक्ट कोंकण रेलवे (Konkan Railway) मॉडल पर आधारित होगा. इसमें केंद्र सरकार 51% और राज्य सरकार 49% लागत वहन करेगी. अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह प्रोजेक्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

