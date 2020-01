नई दिल्ली : केरल (Kerala) के मरादु (Maradu) में अवैध इमारतों को ढहाने की कार्रवाई आज भी जारी रही. बीते शनिवार को यहां दो बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद इसी क्रम में आज जैन कोरल कॉव कॉम्प्लेक्स (Jain Coral Cove complex) को गिरा दिया गया. आपको बता दें कि इन इमारतों को दिनों के भीतर गिराया जाना था. ऐसे में कल 4 अवैध अपार्टमेंट टावरों में से 2 को ध्वस्त कर दिया गया था. वहीं आज ऑपरेशन का अंतिम दौर है, जिसके चलते इस काम को जारी रखते हुए जैन कोरल कॉव कॉम्प्लेक्स की बहुमंजिला इमारतों को ढहाया गया.

आपको बता दें कि मरादु में अवैध इमारतों को ढहाने के काम के मद्देनजर शनिवार से ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिसके तहत लोगों को इस क्षेत्र के आसपास खड़े होने की इजाजत नहीं है. स्थानीय लोगों को सख्त निर्देश हैं कि वह इस इलाके के आस-पास भीड़ इकट्ठा कर खड़े ना हों, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है.

#WATCH Maradu flats demolition: Jain Coral Cove complex demolished through a controlled implosion.2 out of the 4 illegal apartment towers were demolished yesterday, today is the final round of the operation. #Kochi #Kerala pic.twitter.com/mebmdIm1Oa

— ANI (@ANI) January 12, 2020