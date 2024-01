केरल में BJP को बड़ी कामयाबी, केरल जनपक्षम (सेक्युलर) का पार्टी में कराया विलय

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav) से पहले बीजेपी (BJP) केरल में पैर जमाने की कोशिश में है. केरल की पार्टी केरल जनपक्षम (सेक्युलर) का बीजेपी में विलय हो गया है. बीजेपी का मानना है कि इससे पार्टी मजबूत होगी. आज जेपी नड्डा ने केरल जनपक्षम (सेक्युलर) के नेताओं से मुलाकात की. केरल जनपक्षम सेक्युलर (Kerala Janapaksham Secular) का बीजेपी में विलय चर्चा का विषय बना हुआ है. सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाएँ हो रही हैं.

केरल जनपक्षम (सेक्युलर) के बीजेपी में विलय के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के सात बार के विधायक पीसी जॉर्ज और अन्य नेताओं से मुलाकात की. नड्डा ने इन नेताओं का स्वागत किया. मुलाकात के दौरान इस पार्टी के विधायक पीसी जॉर्ज ने कहा कि “हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. केरल में यूडीएफ और एलडीएफ शासन कर रहे हैं. ये दोनों वहां उत्पात कर रहे हैं. केरल में गरीबी है. लोग केरल छोड़ कर जा रहे हैं. इस साल करीब 85,000 लोग विदेश चले गए हैं.”

#WATCH | Kerala MLA PC George says, “We have already joined the BJP. In Kerala UDF & LDF are ruling. They are both doing mischief there. There is complete poverty. People are running off from there. About 85,000 people have gone abroad this year…To defeat the BJP candidate, the… pic.twitter.com/G8KU1kpW8B

— ANI (@ANI) January 31, 2024