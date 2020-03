तिरुवनंतपुरम: कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित जनता कर्फ्यू का रविवार को केरल में लोगों ने पालन किया. केरल में पूरी तरह आवाजाही बंद दिखाई दी और राज्य की राजधानी समेत अन्य स्थानों पर सड़कें बिल्कुल खाली नजर आईं.

बता दें कि केरल में कोरोना वायरस 52 से ज्‍यादा मामले हैं, जिनमें सात विदेशी नागरिक शामिल हैं. भारत में महाराष्‍ट्र के 74 मामले हैं.

प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्तावित ‘स्वैच्छिक कर्फ्यू’ का राज्य की वाम सरकार ने भी स्वागत किया.

Kerala: Beaches in Trivandrum deserted, as nationwide #JantaCurfew is being observed today in wake of #Coronavirus; Visuals from Shangumugham Beach. pic.twitter.com/KphIpynM40

— ANI (@ANI) March 22, 2020