Kerala Local Body Election Results 2020 : केरल में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले 1,200 स्थानीय निकायों में 21,893 वार्डों के लिए हुए चुनाव में सीपीएम (CPM) के नेतृत्व वाली एलडीएफ (LDF) ने शानदार जीत दर्ज किया है. जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ (UDF) रही है. चुनाव में सफलता पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट कर कहा कि यह केरल को प्यार करने वाले लोगों का उनलोगों को संदेश है जो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.

बुधवार को आए चुनाव परिणाम में 86 नगरपालिकाओं में से, यूडीएफ ने 45 सीटें जीती हैं, जबकि लेफ्ट ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने दो सीटें जीती हैं. केरल में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने है.

चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट किया है….

Thank you Kerala. Thank you for reposing faith in LDF. We are humbled by the trust and the confidence of the people of Kerala. This is a victory for secularism and inclusive development. My warm greetings to all the elected representatives. pic.twitter.com/KGnAb6Xj4f

