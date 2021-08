Kerala Night Curfew: केरल में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 31 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और एक दिन में कोरोना संक्रमण की वजह से 153 लोगों की जान चली गई. राज्य में कोरोना की वजह से बिगड़ती इस स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने सोमवार से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है और शहरी क्षेत्रों, पंचायतों, वार्डों में जहां WIPR (साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात) 7 से ऊपर है, वहां विशेष सघन कड़े लॉकडाउन लागू किए जाएंगे.केरल सरकार ने इसके लिए सख्त COVID दिशानिर्देश जारी किए हैं.Also Read - केरल में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार ने किया पाबंदियों का ऐलान, सोमवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि यहां आज 1,67,497 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 31,265 सैंपलों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। वहीं, एक दिन में 153 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल में इन हालातों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू का फैसला किया गया है. इसके तहत पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा और इस दौरान लोगों को जरूरी काम के अलावा घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.

Kerala Govt issues additional COVID guidelines; says special intensified stringent lockdowns will be enforced in the urban wards/panchayats with critical spread where WIPR (weekly infection population ratio) is above 7 pic.twitter.com/vi1ho2VEvp

— ANI (@ANI) August 28, 2021