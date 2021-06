Kerala Lockdown Latest Update: केरल में आज और कल, यानि शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगा है. आज और कल के लिए इस फुल लॉकडाउन में सख्ती जारी रहेगी. सुबह से पुलिस सड़कों पर चेकिंग कर रही है और लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दे रही है. आज और कल राज्य में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जाएगी. बता दें कि राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 16 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है. Also Read - Jharkhand Lockdown Update: झारखंड में 7वीं बार बढ़ा लॉकडाउन, Unlock 2.0 में जानिए क्या मिली छूट-क्या होगी पाबंदी.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि पूर्ण और कुछ जगहों पर आंशिक लॉकडाउन 16 जून तक रहेगा. जबकि 12-13 जून को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. बता दें कि केरल देश के कोरोना प्रभावित शीर्ष राज्यों में से एक है. केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर ये आदेश दिए थे कि, अन्य दिनों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों, इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल बेचने वालों, निर्माण सामग्री की दुकानों और बैंक पहले की तरह खुले रहेंगे, जबकि वीकेंड लॉकडाउन में गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. Also Read - Tamil Nadu Lockdown Extended: तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कई जिलों में दी गई सख्ती में ढील

Kerala: Police check vehicular movement as weekend lockdown imposed in the State; only essential services allowed Also Read - UP Unlock: यूपी के 61 जिलों में आज से हट रही पाबंदी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

