Kerala Lockdown Update: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू और रविवार के लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रविवार के लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू को वापस लेने का फैसला कोविड समीक्षा बैठक के दौरान किया गया था.

ओणम त्योहार के बाद कोविड के दैनिक मामलों के 30,000 से अधिक हो जाने के बाद सरकार ने इस पर काबू के लिए सोमवार से शनिवार तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया था.

In the COVID19 review meeting held today, it has been decided to lift the night curfew and withdraw Sunday lockdown: Kerala CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/Z7LIhLimPu

