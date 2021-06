तिरुवनंतपुरम: केरल (Kerala Lockdown Unlocks) में बीते 8 मई लागू लॉकडाउन के बाद आज गुरुवार को यानि 17 जून से लॉकडाउन पाबंदियों में छूट ( Unlock ) की प्रक्र‍िया शुरू हो गई है. केरल में आज से कुछ और छूट मिल गई है, जिसमें आंशिक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है. आज तिरुवनंतपुरम में लोग सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रा करते हुए दिखे हैं. केरल में आज से क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक हो (Kerala lockdown unlocks in graded manner from today) गया है, हालांकि, सप्ताहांत पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगी. आंशिक रूप से सार्वजनिक परिवहन संचालित है. आज से आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से खुली हुई हैं और शाम 7 बजे तक खुली (shops selling essential goods to remain open from 7am-7pm from today) रहेंगी. Also Read - Coronavirus Cases In India: कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटे 2,330 लोगों की मौत, 67 हजार से अधिक लोग संक्रमित

बता दें कि केरल सरकार ने बीते मंगलवार को पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया था. सरकार ने पाबंदियों में छूट से संबंधित कई कदमों की घोषणा की थी, जिनमें जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को हर दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. सरकार ने आठ मई से लॉकडाउन लगाया था. Also Read - Coronavirus Risk In Children: बच्चे रहेंगे सुरक्षित! बेहद असरदार साबित हो रहे ये दो टीके

– अभी सप्ताहांत के दौरान राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा.

– सार्वजनिक परिवहन को सीमित आधार पर अनुमति है.

-रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी और भोजन पैक करके देने की अनुमति होगी.

– केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी कंपनियां, आयोग, निगम और स्वायत्त संस्थानों को आज 17 जून से 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होने जा रहे हैं .

– राज्‍य सचिवालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ आज कार्य शुरू होने जा रहा. Also Read - Mumbai Local: आम यात्रियों को मुंबई लोकल में चढ़ने की मिलेगी अनुमति? जानिए किसे मिलेगी अनुमति

