Full Lockdown In Kerala: कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केरल में एक फिर कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई है. हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन सिर्फ शनिवार 24 और रविवार 25 जुलाई को रखा गया है. केरल सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, 24 और 24 जुलाई (शनिवार और रविवार) को 12 और 13 जून 2021 को जारी दिशा निर्देशों के साथ पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

मालूम हो कि इससे पहले मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य में चल रहीं कोविड-19 पाबंदियां एक और हफ्ते के लिए जारी रहेंगी, क्योंकि औसत जांच संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अभी भी ऊपर है. मुख्यमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बकरीद से पहले संक्रमण के उच्च दर वाले इलाकों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने के राज्य सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने अनुचित करार दिया था.

There will be a complete lockdown on 24th and 25th July 2021 (Saturday and Sunday) with the same guidelines as issued for 12th and 13th June 2021: Government of Kerala pic.twitter.com/U82uLBsh2g

