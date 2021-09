Kerala Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है, हालांकि केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. देश में रोजाना करीब 40 हजार नए मामले सामने आए रहे हैं. इनमें केरल से 30 और महाराष्ट्र से लगभग 4 हजार मामले शामिल हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लागू की हैं, हालांकि वह नाकाफी साबित हो रही है. इन सबके बीच केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन को खारिज कर दिया.Also Read - Kerala 11th Exam Update: कोरोना से बेहाल केरल में होने वाली 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

न्यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से बताया, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था और आजीविका के लिए एक बड़ा संकट पैदा करेगा.

#COVID19: Kerala CM Pinarayi Vijayan has ruled out a complete lockdown in the state stating that it will create a huge crisis for the economy and livelihoods, as per CMO

