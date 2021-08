Kerala Lockdown Update: केरल सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर लागू की गईं लॉकडाउन पाबंदियों में ढील देने की बुधवार को घोषणा की. स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस संबंध में राज्य की विधानसभा में बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन इलाकों में दुकानों पर तिहरा लॉकडाउन लगाया जाएगा, जहां एक सप्ताह में प्रति एक हजार की आबादी में से 10 से अधिक लोग संक्रमित पाए जाएंगे.Also Read - Kerala Covid Update: केरल में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 22 हजार से ज्यादा नए मामले, जानें क्यो बढ़ रहे हैं आंकड़े?

उन्होंने कहा, ‘अन्य स्थानों में, राज्य के मौजूदा सामान्य हालात और टीकाकरण की प्रगति पर विचार कर सप्ताह में छह दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. दुकानें सुबह 7 से रात 9 बजे के तक खोली जा सकेंगी.’ जॉर्ज ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस व 22 अगस्त को ओणम के त्योहार पर छूट दी जाएगी और दुकानें खुली रहेंगी. दोनों ही त्योहार रविवार को होंगे. Also Read - Complete lockdown In Kerala: केरल में 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन, जानें ताजा गाइडलाइंस

Weekend lockdown to be imposed only on Sundays. Shop timings will be from 7 am-9 pm for 6 days in a week. A maximum of 20 people will be allowed in weddings & funerals. No lockdown on Aug 15 & 23, considering Onam: Kerala Health Minister Veena George on relaxations of COVID curbs pic.twitter.com/UDJtDnxgzk

