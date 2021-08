Kerala Lockdown Latest Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हुआ है, हालांकि कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है. केरल में बीते कई दिनों से 30 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. केरल में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पिनरई विजयन सरकार ने राज्य में कई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है.Also Read - दिल्ली सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए 'पूरी तैयारी' कर रही : सत्येंद्र जैन

केरल में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे) लगाने का फैसला किया गया है.

#COVID19: Kerala Govt decides to impose night curfew (10pm-6am) in the state from Monday, says CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/trAbLgiEhG

— ANI (@ANI) August 28, 2021