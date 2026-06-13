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निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बैंकॉक से भरकर लाई 12 करोड़ रुपये का गांजा, कस्टम विभाग ने धर-दबोचा

इन दिनों एक प्राइवेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रही यह महिला मॉडल भी है. वह बैंकॉक से घूमकर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी, जहां उसके पास से 12 करोड़ रुपये का गांजा जब्त हुआ.

Written by: Arun Kumar
Published: June 13, 2026, 11:08 AM IST
Harsha sunny
मॉडल हर्षा सनी, (तस्वीर: Instagram से

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक 29 वर्षीय महिला को करीब 12 करोड़ रुपये के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. यह महिला अपने बैग में हाईड्रोपोनिक वीड यानी लिक्विड गांजे के एक दर्जन वैक्यूम सील्ड पैकेट भरकर लाई थी. अधिकारियों को महिला के बैग की चेकिंग के दौरान उसके हावभाव देखकर शक हुआ, तो उन्होंने उससे पूछताछ की और इन पैकेट्स को नारकोटिक विभाग की टीम को जांच के लिए भेज दिया. इन पैकेट्स में हरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था, जिसकी केमिकल जांच में साफ हो गया है उसमें गांजा भरा हुआ है.

कौन है आरोपी महिला?

बता दें पकड़ी गई महिला की पहचान हर्षा सनी के रूप में हुई है, जो एक निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर जॉब करती है. वह इससे पहले मॉडल भी रह चुकी है और केरल में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रनर-अप भी रह चुकी है.

और पढ़ें: साल 2023 में अब तक पंजाब BSF ने 100 से ज्यादा, पाकिस्तान ड्रोन को किया बरामद

बैंकॉक से मुंबई पहुंची थी महिला

कस्टम विभाग के मुताबिक, मॉडल हर्षा सनी 10 और 11 जून की रात एयर इंडिया की फ्लाइट (TG-351) से बैंकॉक से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर पहुंची थी. यहां रूटीन चेकिंग के दौरान कस्टम विभाग और इंटेलीजेंस यूनिट के अधिकारियों को महिला के हावभाव देखकर कुछ शक हुआ. इसके बाद महिला से पूछताछ हुई और उसके सामान की चेकिंग भी कराई गई.

बैग में मिले गांजे के 12 वैक्यूम सील्ड पैकेट

बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें गांजे के 12 वैक्यूम सील्ड पैकेट छिपाकर रखे हुए थे. इन पैकेट्स में हरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था. मौके पर ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) किट का इस्तेमाल करते हुए इसका केमिकल टेस्ट किया गया. इस टेस्ट से यह साफ हो गया कि इन पैकेट्स में हाई क्वालिटी वाला हाइड्रोपोनिक मारिजुआना (हाई ग्रेड गांजा) भरा हुआ है. इसकी कुल मात्रा 11.8 किलोग्राम थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 11.82 करोड़ रुपये के करीब है.

आरोपी ने दी सफाई

पकड़े जाने पर हर्षा ने अधिकारियों के सामने खुद को बेकसूर बताया. उसने दावा किया कि इस विदेश यात्रा के दौरान उसकी एक व्यक्ति से दोस्ती हुई थी. उसी ने यह बैग उसे भारत ले जाने को दिया था. महिला का कहना है कि इस बैग में क्या रखा है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जांच एजेंसियां इस बात का गहराई से यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस मामले के तार किसी इंटरनेशनल ड्रग तस्करी नेटवर्क से तो नहीं जुड़े.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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