अब नहीं देखा तो 2038 तक करना होगा इंतजार! केरल में 12 साल बाद खिला दुर्लभ नीलकुरिंजी

केरल के मुन्नार की पहाड़ियों में 12 साल बाद दुर्लभ नीलकुरिंजी के फूल फिर से खिल उठे हैं. बैंगनी-नीले फूलों से सजी पहाड़ियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि अगर इस बार इस अनोखे नजारे को देखने से चूक गए, तो अगला मौका 2038 में मिल सकता है. जानिए क्यों 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है ये खास फूल.

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केरल के मुन्नार की पहाड़ियों में एक बार फिर प्रकृति ने ऐसा नजारा पेश किया है, जिसे देखने के लिए लोगों को 12 साल तक इंतजार करना पड़ा. यहां दुर्लभ नीलकुरिंजी के फूल खिल उठे हैं और पूरी पहाड़ी बैंगनी-नीले रंग की चादर जैसी नजर आ रही है. खास बात ये है कि अगर इस बार आप इस खूबसूरत नजारे को देखने से चूक गए, तो अगला मौका सीधे 2038 में मिल सकता है. केरल के मुन्नार के पास मट्टुपेट्टी इलाके की कोरंडाकाडु पहाड़ियों में नीलकुरिंजी के फूल बड़ी संख्या में खिले हैं. पहाड़ियों पर दूर-दूर तक फैले इन फूलों ने पूरे इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है. इस अनोखे नजारे को देखने के लिए लोगों का ध्यान भी इस तरफ खिंच रहा है.

12 साल में एक बार खिलता है नीलकुरिंजी

नीलकुरिंजी कोई आम फूल नहीं है. यह अपने खास फूल खिलने के चक्र के लिए जाना जाता है. पश्चिमी घाट के कई इलाकों में यह पौधा करीब 12 साल में एक बार बड़े पैमाने पर फूल देता है. यही वजह है कि जब पहाड़ियां नीलकुरिंजी के फूलों से भर जाती हैं, तो यह नजारा अपने आप में बेहद खास बन जाता है. इस फूल का वैज्ञानिक नाम Strobilanthes kunthiana है. फूलों का रंग बैंगनी से लेकर नीला-बैंगनी तक दिखाई देता है. बड़ी संख्या में एक साथ खिलने पर पूरी पहाड़ी का रंग ही बदलता हुआ नजर आता है.

इस बार का मौका हाथ से न जाने दें

नीलकुरिंजी का खिलना लंबे समय तक चलने वाला आम मौसम नहीं है. इसलिए जो लोग इस प्राकृतिक नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उनके लिए यह खास मौका है. इस बार अगर मुन्नार की पहाड़ियों तक नहीं पहुंच पाए, तो अगले बड़े खिलने के लिए करीब 12 साल का इंतजार करना पड़ सकता है. नीलकुरिंजी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही खास नहीं है. यह पश्चिमी घाट के पहाड़ी और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का भी हिस्सा है.

करना पड़ेगा 2038 तक इंतजार

ऐसे में इसका खिलना प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के साथ-साथ पर्यावरण को समझने वालों के लिए भी खास आकर्षण रखता है. फिलहाल मुन्नार की पहाड़ियों में फैली नीलकुरिंजी की बैंगनी-नीली खूबसूरती लोगों का ध्यान खींच रही है. अगर आप भी इस दुर्लभ नजारे को देखना चाहते हैं, तो इस मौके को मिस करना महंगा पड़ सकता है—क्योंकि अगली बार यही पहाड़ियां नीलकुरिंजी के फूलों से कब सजेंगी, उसके लिए 2038 तक इंतजार करना पड़ सकता है.