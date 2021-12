Kerala Omicron Update: केरल में बुधवार को ओमिक्रॉन के 9 नए मरीज मिले. इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया. केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 9 मरीजों में से 6 विभिन्न देशों से कोच्चि आए हैं, जबकि राजधानी के हवाईअड्डे पर पहुंचे तीन अन्य भी संक्रमित पाए गए हैं. जॉर्ज ने कहा, ‘कोच्चि आए 6 लोग हवाईअड्डे पर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे. उन्हें जल्द ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था इसलिए उनकी संपर्क सूची में कोई नहीं है. इसके अलावा ब्रिटेन से आए एक यात्री को भी यहां पहुंचने पर कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया. जबकि दो अन्य, जो 10 दिसंबर को नाइजीरिया से आए थे, पॉजिटिव पाए गए और उनके संपर्क के रूप में उनके केवल दो बच्चे हैं.’Also Read - Maharashtra Corona Update: मुंबई में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, बीते 24 घंटे में 490 मामले; महाराष्ट्र में कुल 1201 केस

In Ernakulam, 2 people reached from UK, a woman & a boy had reached from Tanzania, another woman had reached from Ghana & one more woman reached from Ireland & had tested positive for the variant. In Trivandrum, a husband, wife & another woman reached from Nigeria: Veena George

