Kerala Assembly Election 2021: केरल में कुथुपरम्पा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के बाद माकपा और आईयूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए यूथ लीग के 22 वर्षीय कार्यकर्ता की बुधवार तड़के मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि फर्जी मतदान के आरोपों पर मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे पराल इलाके में झड़प हुई. पुलिस ने बताया कि यूथ लीग के कार्यकर्ता मंसूर को पैर में गंभीर चोंटें आई और उसे कोझीकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

यूथ लीग विपक्षी दल कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के मुख्य सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की युवा ईकाई है.

Kerala: A 21-year-old polling booth agent of the Indian Union Muslim League (IUML) was killed in Panur, Kannur district last night, his brother admitted to hospital with injuries. Police have detained one person in connection with the incident

